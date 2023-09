Zlatan Ibrahimovic is back: lo svedese ritorna a Milanello (VIDEO)

Stamattina Ibrahimovic si è presentato a Milanello: una visita sicuramente utile alla vigilia della partita di Champions contro il Newcastle.

Zlatan Ibrahimovic non poteva scegliere momento migliore per tornare a Milanello. Dopo l’umiliante sconfitta nel derby Inter-Milan, alla squadra di Stefano Pioli farà molto piacere la sua presenza presso il centro sportivo.

Stamattina l’ex attaccante si è presentato a Carnago e certamente le sue parole possono aiutare il gruppo a reagire al brutto KO di sabato. Domani sera i rossoneri affrontano il Newcastle United nella prima partita della fase a gironi di Champions League, quindi è fondamentale mettere in campo un altro tipo di prestazione.

Va ricordato che settimane addietro erano trapelate indiscrezioni sulla volontà del Milan di dare un ruolo a Ibrahimovic, magari quello di team manager. Non ci sono stati sviluppi, vedremo se presto succederà qualcosa o se questa visita non avrà nessun collegamento con un suo eventuale ritorno in rossonero con altra veste.