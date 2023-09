Infortunio Maignan in Milan-Newcastle: problema al flessore, le ultime

Clamoroso quanto sta accadendo in Milan-Newcastle. Mike Maignan si è fatto male durante la gara ed è stato sostituito. Di seguito tutti i dettagli

Gara sfortunata per il Milan di Stefano Pioli quella contro il Newcastle. Dopo la sostituzione per infortunio di Ruben Loftus-Cheek (condizioni da accertare), si è anche fatto male Mike Maignan pochi minuti dopo. Il portiere, in maniera assurda, si è infortunato da solo, mentre il resto dei compagni era intento ad attaccare l’area avversaria. Sembrava potesse farcela, ma nulla da fare. Al suo posto è entrato Marco Sportiello.

Secondo una prima stima, pare trattarsi di un problema al flessore per Mike Maignan. Un infortunio che spaventa dopo quanto accaduto lo scorso anno al portierone francese. Seguiranno aggiornamenti molto a breve.