Pioli: “Grande secondo tempo. Bene Adli e Musah. Per Lotfus problema al pube”

Le parole di Stefano Pioli al termine di Milan-Lazio, match vinto con merito dai rossoneri. Il mister si è detto soddisfatto della prestazione

Bella, bellissima vittoria quella del Milan stasera a San Siro. La squadra di Stefano Pioli con coraggio e idee è riuscito a vincere il big match contro la Lazio. Una gara che si pronosticava parecchio ostica, soprattutto per la necessità dei biancocelesti di tornare in corsa dopo l’avvio pessimo. Ma il Diavolo ha fatto il suo, soprattutto nel secondo tempo, dove ha tirato fuori la giusta grinta per segnare i due gol vittoria. Autori Pulisic e Okafor, grazie ai due assist al bacio di Leao.

Stefano Pioli ha commentato la gara dei suoi ragazzi al termine della gara ai microfoni di DAZN. Soddisfazione per il tecnico rossonero; peccato per l’infortunio di Ruben Loftus-Cheek. Di seguito le parole dell’allenatore del Milan.

Le parole di Pioli

Adli è in crescita: “Ho detto che era la prima gara che giocava a San Siro, un pò si è visto. Lui può essere più intraprendente. Sta crescendo tanto, è diventato un titolare. Uno dei venti giocatori che possono essere titolari”.

Con Musah squadra più aggressiva e grande aiuto a Pulisic: “Secondo me nel primo tempo sia Pulisic che Loftus lavorano sempre corti. Abbiamo fatto meno nel primo tempo. Musah ha più caratteristiche d’inserimento. Tanta gamba, tanta corsa. Sono d’accordo sul fatto che poi ha favorito Pulisic, raddoppiando. Sta crescendo tanto, lo verrei più disciplinato senza palla, per come lo vogliamo noi. Ma è chiaro che possono concedersi qualche disattenzione per quanto abbiamo fatto. Si può giocare anche da regista, ma lui è più una mezzala box to box, bravo negli inserimento. Sarebbe un peccato se si fermasse anche Loftus-Cheek, dato che abbiamo Krunic fermo”.

Come sta Loftus-Cheek: “Si qualcosa al pube, più alto, più addominale. E’ stato toccato un gruppo muscolare importante. Speriamo non sia nulla di grave. Peccato perché stava molto bene”.

Prerogativa del palleggio:“Noi siamo una squadra che vuole palleggiare di più, nel primo tempo non ci siamo riusciti al meglio. Secondo me come strategia ci stava di palleggiare meno e di cercare più la profondità. Quando abbiamo cambiato le posizioni nel secondo tempo abbiamo palleggiato di più”.

Cosa ha detto a Kjaer e Giroud a bordo campo: “A Kjaer ho detto che c’è stata una situazione su Calabria in cui Zaccagni si era trovato troppo libero. A Giroud ho fatto i complimenti, normale amministrazione. Non era felice perché non ha segnato, ma ci sta. Non so se metterò lui o Okafor contro il Borussia Dortmund. Sicuramente i due gol di Noah mi aumentano i dubbi, ma per me è meglio perché vuol dire che ho tanti giocatori validi e pronti. Ho fiducia anche in Jovic, e aspetto che raggiunga la migliore condizione”.

Testa al Borussia Dortmund: “Sarà una partita difficile. Il Borussia Dortmund l’ho visto in difficoltà col PSG, ma credo per le qualità della squadra francese. Poi il Borussia è una squadra ottima, con grandi singoli, e che trova molta grinta quando gioca in casa. Non sarà una partita decisiva per il girone, ma comunque importantissima”.

Cosa risponde ad Allegri: “Io non ho detto che è matematico che vinca la Juventus, ma soltanto che chi non fa la Coppe ha qualche vantaggio in più. Poi è chiaro spero che non vinca la Juventus lo Scudetto. Inter? No non la guarderò. Basta, la guarderò quando ci incontreremo al ritorno”.