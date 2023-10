Pioli: “Col Borussia importante ma non decisiva. L’ambiente ci darà adrenalina” (VIDEO)

Il tecnico del Milan ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida di Champions League contro i tedeschi

Il Milan domani sera farà visita al Borussia Dortmund per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. I rossoneri hanno pareggiato al debutto a San Siro per 0-0 contro il Newcastle e ora i tre punti in terra tedesca.

Il Diavolo ha qualche assenza a centrocampo, con Rade Krunic e Ruben Loftus-Cheek out, ma per il resto può schierare una formazione importante per provare a vincere la prima partita e salire a quota 4 punti in un girone davvero di ferra. Di certo non sarà una trasferta facile quella all’Iduna Park, contro una formazione esperta a questi livelli e con ottimi giocatori. La difficoltà dell’impresa è stata certificata dallo stesso Stefano Pioli.

Il tecnico dei rossoneri ha presentato la sfida in un’intervista sui canali ufficiali del club. Queste le sue parole: “Si cerca di preparare tutto perché è la Champions League e ogni dettaglio è importante. Credo che ci immergeremo in un’atmosfera adrenalinica ed elettrizzante e questo ci potrà servire per impattare bene la partita ed avere le energie . Quello che conta alla fine è giocare bene”.

Tutte le dichiarazioni del tecnico

L’allenatore emiliano ha quindi spiegato la forza dell’avversario, che davanti al proprio pubblico appare praticamente imbattibile, ma questo può rappresentare anche uno stimolo per Leao e compagni.

“Il Borussia è una squadra che ha dei numeri casalinghi davvero importanti – ha aggiunto Pioli – in Bundesliga non perde da un anno e in Champions non perde addirittura da due anni. Conosciamo benissimo le difficoltà che incontreremo: è una squadra tecnica e allo stesso tempo energica e fisica come tutte le squadre tedesche e ci sarà bisogno di mettere in campo una prestazione di alto livello sotto tutti i punti di vista”.

l’allenatore ha poi concluso: “Non sarà ancora una partita decisiva nello sviluppo del nostro girone ma sicuramente sarà molto importante. Sarà un girone equilibrato e i 3 punti in palio hanno sempre molto valore, soprattutto dopo che non abbiamo ottenuto una vittoria casalinga che avremmo probabilmente meritato”.