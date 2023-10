Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Milan: c’è Pobega

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund-Milan, match valido per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Eccole di seguito

Manca pochissimo ad uno dei match più emozionanti della storia rossonera degli ultimi anni. Stasera, alle ore 21.00, andrà in scena Borussia Dortmund-Milan. I rossoneri di Stefano Pioli saranno ospiti dei tedeschi al Signal Iduna Park, uno degli stadi più caldi ed emozionanti al mondo. L’atmosfera sarà pazzesca e lo sa bene il Milan, che dovrà far fronte all’enorme passione dei tifosi gialloneri. Le motivazioni sono però al massimo. La squadra di Stefano Pioli vuole riscattare il deludente pareggio della prima giornata contro il Newcastle, e farà il massimo per riuscirci.

Il Milan è arrivato a Dortmund nella giornata di ieri. Il Mister e la squadra hanno avuto pochi giorni per preparare la gara di stasera, data quella giocata contro la Lazio sabato scorso. Sappiamo che non saranno della partita gli infortunati Ruben Loftus-Cheek, Rade Krunic, Ismael Bennacer e Mattia Caldara. Assenze pesanti, soprattutto quelle dei centrocampisti, praticamente dei titolari di Pioli. L’allenatore rossonero è stato dunque costretto a delle scelte precise per far fronte alle assenze, sicuro di schierare in campo il miglior undici possibile per affrontare la squadra di Terzic. Il Borussia conta indubbiamente su una rosa forte e di talento, con tanti singoli di qualità, e vuole anch’esso rialzarsi dalla pesante disfatta contro il PSG alla prima giornata. Ci si attende dunque un match avvincente e pieno di emozioni.

Le formazioni ufficiali sono state appena diramate. Capiamo come i due tecnici hanno deciso di affrontare la gara dal primo minuto.

Borussia-Milan, le formazioni ufficiali

Formazione Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Bensebaini; Ozcan, Can; Brandt, Reus, Malen; Fullkrug. Allenatore: Terzic. A disposizione: Meyer, Lotka, Reyna, Nmecha, Haller, Wolf, Moukoko, Sule, Adeyemi, Bynoe-Gittens.

Formazione Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli. A disposizione: Sportiello, Mirante, Florenzi, Kjaer, Bartesaghi, Adli, Zeroli, Jovic, Okafor, Chukwueze.