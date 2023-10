Pulisic, gol meraviglioso in USA-Germania: ma non basta (VIDEO)

L’esterno del Milan protagonista del match perso dagli Stati Uniti, che erano passati in vantaggio grazie a una sua prodezza.

Questo inizio di stagione ha detto che il club rossonero ha fatto bene a investire circa 20 milioni di euro su Christian Pulisic. L’ex Chelsea ha dimostrato di saper essere un giocatore decisivo.

Nelle prime 8 giornate di Serie A ha totalizzato 4 gol e 1 assist. I gol sono stati tutti importanti. Il primo a Bologna ha fissato il risultato sul 2-0, il secondo contro il Torino ha portato in vantaggio i rossoneri sbloccando la partita, stessa cosa successa anche contro la Lazio. L’ultima rete è quella molto discussa contro il Genoa che ha permesso alla squadra di Stefano Pioli di conquistare i 3 punti. Gli manca il sigillo in Champions League, finora 2 presenze senza segnare.

Stati Uniti-Germania: che prodezza di Pulisic

Pulisic è un giocatore di grande qualità, uno che sa incidere in qualsiasi momento. Il Milan punta molto su di lui, convinto di rigenerarlo dopo un’esperienza al Chelsea non particolarmente esaltante. Finora l’esterno sta ben figurando con la maglia rossonera, ma ha il potenziale per fare ancora di più.

Intanto, durante la pausa nazionali ha fatto vedere un’altra volta le sue grandi qualità. Nell’amichevole tra Stati Uniti e Germania ha realizzato un bellissimo gol che ha consentito alla sua squadra di portarsi in vantaggio. Al 27 ha ricevuto palla sulla fascia sinistra, si è accentrato fino ad arrivare appena fuori area e ha lasciato partire un tiro di destro che ha fulminato Marc ter Stegen.

Christian Pulisic with an absolute banger 🚀 Watch USA vs. Germany live on TNT or Max 📺 pic.twitter.com/G7t6KxLjFO — B/R Football (@brfootball) October 14, 2023

Il video del gol di Pulisic è circolato in fretta sui social network e soprattutto i tifosi del Milan si sono esaltati ammirando tale prodezza. Purtroppo per lui e per gli USA, la Germania ha reagito e già al 39′ ha pareggiato con Ilkay Gundogan. Poi nel secondo tempo c’è stato il vantaggio tedesco firmato Niclas Fullkrug al 58′ e tre minuti dopo ci ha pensato Jamal Musiala a chiudere la partita con il gol del 3-1.

Pulisic è rimasto in campo per 75 minuti, poi il commissario tecnico Gregg Berhalter lo ha sostituito con Kevin Paredes. Un altro giocatore del Milan che era in campo nell’amichevole disputata al Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field (East Hartford, Connecticut): Yunus Musah. L’ex di Arsenal e Valencia ha giocato tutta la partita ed è stato l’unico ammonito della nazionale americana. Prossimo impegno l’amichevole contro il Ghana in programma per mercoledì 18 ottobre al MetLife Stadium, a East Rutherford (New Jersey).