Juventus-Milan, streaming e diretta tv: Sky o Dazn, dove vedere il match oggi

Juventus-Milan si affrontano nella 34.a giornata di Serie A. Ecco dove vederla in streaming e diretta tv, sabato 27 aprile dalle ore 18

Ultimo big match di campionato per il Milan, ospite della Juventus in una delle sfide clou della 34.a giornata di Serie A.

Un incontro, quello contro i bianconeri, che arriva dopo una settimana terribile per il Milan, forse, una delle più brutte della storia del club a causa dell’eliminazione in Europa League con la Roma e della sconfitta nel Derby che ha consentito all’Inter di festeggiare lo Scudetto con cinque giornate di anticipo.

La sfida con la Juve può essere decisiva per il secondo posto, obiettivo minimo di entrambe le squadre. Con una vittoria, il Milan, a +5 sui bianconeri, metterebbe più di un’ipoteca sull’attuale posizioni in classifica. Juve, invece, obbligata a vincere per tornare a distanza di sorpasso dai rivali.

Emergenza in difesa per i rossoneri. Agli infortuni di Kjaer e Kalulu si sono aggiunte le squalifiche di Hernandez e Calabria. Scelte obbligate per Pioli con Thiaw e Gabbia centrali, Musah adattato a terzino e Florenzi al posto di Theo. A centrocampo, Bennacer e Reijnders. In avanti, solito schieramento con Loftus Cheek a supporto di Leao (alla sua prima da capitano), Giroud e Pulisic.

Juventus-Milan, dove vederla in streaming e diretta tv

Juventus-Milan è un’esclusiva di DAZN. La partita sarà visibile in streaming, dalle 18, sull’applicazione disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder SkyQ e Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco. Diretta tv sul canale Zona Dazn, presente alla posizione 214 del decoder Sky e Tivusat.

Non è prevista la diretta tv sui canali di Sky Sport. Al termine della partita, proprio su Sky, gli highlights del match nelle varie edizioni di Sky Sport 24 e nello studio pre partita di Lazio-Verona condotto da Alessandro Bonan.

Dopo il match con la Juventus, il Milan deve disputare altre quattro sfide in campionato contro Genoa e Cagliari in casa, Torino in trasferta e Salernitana all’ultima a San Siro. Domenica 5 maggio, alle 18, i rossoneri ospiteranno il Genoa. Anche la sfida con i rossoblu è un’esclusiva di Dazn e Zona Dazn.

Da definire, ancora, il programma con orari e dirette tv delle ultime tre giornate di Serie A, per le quali si terrà conto della contemporaneità tra eventi che coinvolgono squadre in lotta per uno stesso obiettivo.