Clamoroso Sacchi: “Con me Leao non giocherebbe”

Le dichiarazioni dell’ex tecnico del Milan: da Rafa Leao a Christian Pulisic, passando per Tiijani Reijnders e Stefano Pioli

Alla vigilia di Milan-Juventus, La Gazzetta dello Sport, in edicola stamani, ha intervistato due ex dell’incontro: da una parte Arrigo Sacchi e dall’altra Marcello Lippi.

Le parole di quello che fu il tecnico del grande Milan sono destinate a far discutere non poco. Nel mirino sono finite le sue dichiarazioni su Rafa Leao: “Con me non giocherebbe – ammette Arrigo Sacchi, senza troppi giri di parole sulle pagine rosa del quotidiano -. Lo lascerebbe in panchina per 1-2 partite? Sì, io prima di prendere un giocatore guardavo molto la persona. E se non nasci con un certo temperamento, è difficile acquisirlo. Leao avrebbe tanto, tantissimo e credo sia assolutamente un bravo ragazzo. Nel calcio, però, si gioca in undici, tutti devono correre e avere una posizione sul campo. Da noi correvano tutti. Una volta mi chiamò Allodi: “Arrigo vedi che fai correre Virdis. Allo sei bravo bravo”.

Parole decise, che come detto, sono destinate a far discutere. Leao, dunque, continua ad essere nel mirino della critica: il portoghese, solamente poche settimane fa era stato protagonista di un articolo in cui si poneva Leao di fronte ad un bivio: è il nuovo Balotelli o il nuovo Mbappe? Rafa ha chiaramente risposto con i fatti, sul campo, risultando il miglior giocatore del mese, secondo la Lega di Serie A. Chissà se le parole di Sacchi non saranno un ulteriore stimolo per il talento portoghese. Domani lo scopriremo, anche perché Stefano Pioli, di certo, non lascerà in panchina.

Sacchi esalta Reijnders: “E’ bravo e completo”

Ci sono anche altre dichiarazioni su altri protagonisti del Milan. Arrigo Sacchi parla, inevitabilmente, di Stefano Pioli, ma arrivano anche parole di apprezzamento per i centrocampisti:

“Pioli è uscito dal tatticismo del suo passato, ora per me ha un dovere: non confondere i giocatori. Continui a dare un gioco, a cercare il palleggio corto“.

Sacchi poi non ha dubbi sul calciatore che più gli piace del Milan – “Mi piace molto Reijnders, è molto bravo, è completo, legge la partita, si muove molto. Il Milan quest’anno ha buoni giocatori: anche Loftus-Cheek, finché è stato disponibile, è stato poderoso, ha forza. Pulisic, invece, non si muove male. Se è intelligente come dicono, perfetto. Il calcio sarà sempre più un gioco collettivo di intelligenza”.