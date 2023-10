Calciomercato Milan, arriva la smentita: “Nessun contatto”

Fabrizio Romano spiega la verità sul presunto interesse rossonero per un giocatore della Premier League: non ci sarebbe nulla.

Il Milan per il futuro dovrà valutare se intervenire in difesa. Simon Kjaer ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e Simon Kjaer nel marzo prossimo compirà 35 anni. Inoltre, nei prossimi mesi bisognerà vedere se Marco Pellegrino riuscirà a dimostrare di essere pronto per indossare una maglia importante come quella rossonera.

Gli osservatori sono già al lavoro per visionare numerosi profili che potrebbero essere utili a Stefano Pioli. Poi verrà presa una decisione su chi, eventualmente, provare a portare a Milanello per migliorare il reparto. Sarà interessante vedere se si punterà su un giocatore esperto oppure su uno giovane. In casa milanista si crede molto nella coppia titolare attuale Thiaw-Tomori e c’è anche Pierre Kalulu come prima alternativa.

Calciomercato Milan, niente rinforzo dalla Premier League?

Nei giorni scorsi dall’Inghilterra è arrivata un’indiscrezione alquanto sorprendente. Infatti, secondo talkSPORT, il Milan starebbe valutando anche Harry Maguire come eventuale innesto per la retroguardia. Un nome che ha lasciato abbastanza increduli i tifosi e non solo.

Com’è noto, il difensore inglese è stato comprato dal Manchester United per 87 milioni di euro nell’estate del 2019. Una cifra folle e che si è rivelata un cattivo investimento, dato che le prestazioni in campo non sono state all’altezza né di quel prezzo né dello stipendio corrisposto. L’ex Leicester City percepisce annualmente circa 6,2 milioni netti. Difficile pensare che il Milan possa investire su di lui nel 2024.

Il giornalista Fabrizio Romano a The Daily Briefing ha confermato che Maguire continua ad avere un futuro incerto, dopo il saltato trasferimento al West Ham nell’ultimo calciomercato estivo. Ma non ci sarebbero contatti reali tra il Milan e il giocatore. La dirigenza rossonera sta lavorando su diversi nomi, però non c’è nulla di concreto con il difensore inglese. Questa sarebbe la situazione ad oggi.

Il 30enne di Sheffield è sempre in uscita dal Manchester United, con il quale ha collezionato 3 presenze in questo inizio di stagione. In estate si era parlato di un’offerta da 30-35 milioni da parte del West Ham, però la trattativa non è andata a buon fine. Erik ten Hag spera che la cessione si concretizzi, dato che Maguire non rientra nel suo progetto tecnico. Probabilmente delle proposte arriveranno, però saranno più basse di quella formulata dagli Hammers.