Dove vedere Milan-Juventus in streming e in diretta tv

Milan-Juventus, match clou della 9.a giornata di Serie A. Tutte le indicazioni su dove vedere la partita in programma oggi, domenica 22 ottobre, alle 20.45

Un San Siro ovviamente tutto esaurito accoglierà Milan e Juventus per il big match della 9.a giornata di Serie A. Una sfida di alta classifica con entrambe le contendenti che proveranno a rispondere alle vittorie di Inter e Napoli.

Milan, provvisoriamente, scavalcato in vetta alla classifica proprio dall’Inter dopo lo 0-3 dei nerazzurri al Torino. La Juventus, invece, agganciata dal Napoli a 17 punti, con un’eventuale vittoria accorcerebbe le distanze dalle due compagini meneghine, in attesa di Fiorentina-Empoli.

Assenze importanti per entrambe le squadre. Il Milan deve rinunciare a Maignan e Hernandez squalificati. Fuori per infortunio Chukwueze, Loftus Cheek e Sportiello, quest’ultimo sostituito in porta da Mirante. Recuperano Kalulu e Krunic. Formazione obbligata per Pioli con Florenzi al posto di Theo e Musah in mediana con Reinjders e Adli. In avanti, spazio al tridente Pulisic, Giroud e Leao.

Allegri recupera Chiesa e Vlahovic. Entrambi dovrebbero iniziare dalla panchina e subentrare a partita. In attacco spazio a Kean e Milik. Out Danilo in difesa, sostituito da Rugani nella linea a tre con Gatti e Bremer. A centrocampo l’ex Locatelli farà coppia con Rabiot, alla sua prima da capitano con la Juventus. Proprio contro il Milan, Rabiot ha segnato il primo gol in Serie A nel 4-2 per i rossoneri del luglio 2020, match quest’ultimo disputato nel campionato concluso dopo il lockdown.

Milan-Juventus, dove vederla in tv e streaming

Milan-Juventus di domenica 22 ottobre è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà visibile in streaming sull’applicazione dell’emittente oppure in diretta tv sul canale Zona Dazn, presente alla posizione 214 del decoder Sky e Tivusat. Zona Dazn può essere attivato come opzione aggiuntiva al proprio abbonamento Dazn al prezzo di 7.50€ al mese.

Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Al termine della partita, highlights disponibili su Sky Calcio Club, il talk di approfondimento condotto da Fabio Caressa. Sintesi di Milan-Juve, con i relativi approfondimenti in studio, visibile in chiaro su La Domenica Sportiva (Rai 2) e Pressing (dalle 23.45 su Italia 1).

Settimana con altri due big match per i rossoneri. Mercoledì sfida al PSG in diretta esclusiva su Amazon Prime Video. Domenica 29 ottobre, alle 20.45, altro scontro diretto di alta classifica al Maradona contro il Napoli, visibile su Dazn e Zona Dazn. Sabato 4 novembre, c’è l’Udinese a San Siro, partita che sarà trasmessa in simulcast da Sky e Dazn.