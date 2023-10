Psg-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli sceglie Kalulu, fuori Adli

Le formazioni ufficiali di Paris Saint Germain-Milan, big match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League.

Morale alle stelle in vista di PSG-Milan. Manca davvero pochissimo al fischio d’inizio di una delle gare più attese della terza giornata di Champions League. Una sfida dalle mille emozioni, di quelle che il Diavolo non viveva da tanti anni. PSG-Milan potrà dire tanto del prosieguo delle due squadre nel girone. La squadra padrona di casa, guidata da Luis Enrique, vuole assolutamente la vittoria per rimediare allo scivolone dell’ultima giornata contro il Newcastle. Il Milan altrettanto, in cerca dei primi tre punti in questa nuova edizione della Champions League.

L’ambiente è caldissimo e concitato al Parco dei Principi. Luis Enrique e Stefano Pioli non vogliono fare figuracce, e in questi tre giorni hanno fatto il massimo per preparare la migliore strategia per affrontare l’avversario. Soprattutto il Milan ha dovuto fare i conti con gli infortuni. Sappiamo bene che saranno assenti alla gara Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor, Samuel Chukwueze e Marco Sportiello. Defezioni importanti per Pioli, e che tanto influiranno nei cambi a partita in corso. Insomma, i ricambi di maggiore peso sono indisponibili. Quanto al PSG, tre assenze significative, ovvero quelle di Kimbempe, Marco Asensio e Nuno Mendes. Inutile sottolineare che la rosa parigina non ha comunque problemi in fatto di sostituti.

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali. Scopriamo come Enrique e Pioli hanno deciso di far partire le squadre dal primo minuto.

PSG-Milan, le scelte ufficiali di Enrique e Pioli

Formazione Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Škriniar, L. Hernández; Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha; Dembélé, Kolo Muani, Mbappé. A disp.: Letellier, Tenas; Mukiele; Danilo, Fabián Ruiz, Lee, Soler; Barcola, Ramos. All.: Luis Enrique.

Formazione Milan (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, T. Hernández; Musah, Krunić, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Calabria, Florenzi, Kjær; Adli, Pobega; Jović, Traorè. All.: Pioli.