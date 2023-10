Da Napoli: “Kvaratskhelia può diventare più forte di Kakà”

Opinione parecchio discutibile da parte del giornalista, che ha alzato critiche e polemiche. Il paragone è forse eccessivo? A voi il giudizio

Khvicha Kvaratskhelia è indubbiamente una delle rivelazioni più grandi della Serie A degli ultimi anni. Un vero affare per il Napoli di Aurelio De Laurentiis, preso per soli 10 milioni di euro. Oggi, il valore del georgiano è aumentato in maniera esponenziale, simile a 85 milioni di euro secondo Transfermarkt. A stupire sin da subito sono state le sue enormi giocate. Un esterno sinistro offensivo di pregevole lusso. Dribbling, intelligenza e visione di gioco, gol e tutto quello che un talento è in grado di dare. La consacrazione l’ha avuto in un solo anno in Serie A, lo stesso in cui il suo Napoli ha conquistato lo Scudetto assolutamente meritato.

Il talento di Kvara è spesso stato oggetto di paragone con altri giocatori. Uno dei più discussi quello con Rafael Leao, il corrispettivo nel ruolo in forza al Milan. La diatriba è stata grande, soprattutto nel corso della scorsa stagione. Divisione totale tra gli appassionati, con una parte convintissima che il georgiano sia superiore, e un’altra parte a favore del talento del portoghese. Oggi, però, è venuto fuori un altro accostamento, tra Kvara ed un grandissimo, tra i più grandi del passato, sempre rossonero. Parliamo di Kakà. Il giornalista non ha dubbi in merito.

Kvara più forte di Kakà, scoppia la polemiche

Valter De Maggio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha espresso un’opinione particolare e probabilmente discutibile, mettendo a paragone Kvara con l’ex stella rossonera Kakà. A dire di De Maggio, in prospettiva il georgiano può diventare più forte del brasiliano.

Una riflessione che non ha fatto piacere soprattutto ai milanisti, consapevoli che la grande di Kakà è qualcosa di inimitabile. Anche perché, il nativo di Gama ha vinto praticamente tutto in carriera, da estremo protagonista. Forse il paragone è prematuro, al momento troppo azzardato. Ad ogni modo, è questa la dichiarazione del giornalista in merito.

“Nel percorso Kvara può diventare più forte di Kakà. Kakà al primo anno al Milan vince lo Scudetto, proprio come Kvaratskhelia con il Napoli, ma in una piazza che non lo vinceva da 33 anni. Kvaratskhelia può fare una carriera più brillante e importante di Kakà, lo voglio ripetere”.