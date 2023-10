Napoli-Milan, niente da fare: dà ancora forfait

Le ultime in casa Milan dopo una settimana ricca di appuntamenti e partite. Il calciatore non recupererà per il match di domani.

Terzo big match di fila per il Milan nell’arco di una settimana. La squadra di Stefano Pioli però stavolta spera di invertire la tendenza, dopo le sconfitte contro Juventus e PSG che hanno in qualche modo frenato le ambizioni rossonere.

Domani sera il posticipo vedrà i rossoneri scendere in campo a Napoli, contro i campioni d’Italia in carica. Un duello che lo scorso anno, nonostante lo strapotere stagionale degli azzurri, vide la formazione rossonera imporsi per 4-0 al ‘Maradona‘. Senza dimenticare il pareggio di Champions League che consegnò al Milan l’accesso alle semifinali.

Situazioni e stati d’animo diversi però quest’oggi per Napoli e Milan. Entrambe le squadre vogliono rilanciarsi per motivi differenti ed iniziare la caccia all’Inter capolista, in una classifica che resta comunque molto corta. Intanto da Milanello arrivano le indicazioni in vista della formazione titolare che Pioli schiererà nel posticipo.

Milan, Loftus-Cheek verso l’ennesimo forfait: ballottaggio per sostituirlo

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport alla vigilia del match di campionato Napoli-Milan, mister Pioli non sembra poter recuperare uno dei suoi titolarissimi. Un calciatore che nelle prime uscite stagionali ha sempre giocato dal 1′ minuto, ma che ora è fermo per infortunio.

Ruben Loftus-Cheek sembra ancora lontano dalla convocazione in prima squadra. Il centrocampista inglese è ancora alle prese con un problema agli adduttori. Non tanto per la condizione muscolare, ma è quella atletica che preoccupa il Milan, visto che l’ex Chelsea non si è ancora allenato in gruppo e dunque non appare pronto ed arruolabile per Napoli.

Con l’assenza confermata di Loftus-Cheek, è in corso un ballottaggio per sostituirlo: più probabilità di vedere in campo ancora Yunus Musah ma occhio alle chance di Tommaso Pobega. Dall’altra parte, invece, il solito Reijnders. In panchina, quindi, Adli perché potrebbe essergli preferito ancora Krunic.

Notizie ben migliori arrivano invece da Noah Okafor. L’attaccante svizzero, anche lui alle prese con un affaticamento muscolare, sembra ormai rientrato a buoni livelli atletici e dovrebbe essere convocato da Pioli, partendo dalla panchina domani al ‘Maradona’. Pian piano il Milan comincia a recuperare i pezzi.