Probabili formazioni Napoli-Milan: Kalulu con Tomori, centrocampo confermato

La probabile formazione del Milan di Stefano Pioli contro il Napoli. Per la sfida del Maradona, che andrĂ in scena domenica sera alle ore 20.45, ci sono un paio di ballottaggi, in difesa e a centrocampo

Non sono arrivate particolari indicazioni di formazione, dalla conferenza stampa di oggi, ma Stefano Pioli ha annunciato due recuperi importanti, quello di Noah Okafor e Luka Jovic.

I due attaccanti hanno smaltito i loro affaticamenti muscolari e saranno convocati per la trasferta di Napoli, dove sarà obbligatorio rialzare la testa dopo le sconfitte contro la Juventus e il Psg. Lo svizzero e il serbo potranno finalmente dare il cambio ad Olivier Giroud, che è stato costretto a giocare sempre dal primo minuto. Anche domani Pioli punterà sul francese con Rafa Leao a sinistra e Christian Pulisic a destra.

Se in attacco non ci sono dubbi, lo stesso non si può dire a centrocampo, dove Yunus Musah è in ballottaggio con Tommaso Pobega e Rade Krunic ha effettuato, ancora una volta, il sorpasso su Yacine Adli. Sono molto alte le possibilità , dunque, che la mediana, completata da Tiijani Reijnders sia la stessa di quella ammirata a Parigi al Parco dei Principi, nel match di Champions League, contro il Psg.

Napoli-Milan, le probabili formazioni

C’è un dubbio anche in difesa, dove Stefano Pioli, dovrĂ fare a meno dello squalificato Malick Thiaw. Il tedesco, espulso contro la Juventus, potrĂ ricaricare le pile dopo due partite non proprio brillanti.

Al suo posto, il tecnico di Parma è pronto a riproporre Pierre Kalulu, in vantaggio su Simon Kjaer. I tifosi hanno ancora in mente la fantastica prova offerta dal francese in coppia con Fikayo Tomori, al Maradona, nell’anno dello Scudetto. La speranza è proprio quella di poter tornare ad ammirare quel tipo di prestazione da parte dei due centrali. Il reparto difensivo sarĂ completato da Davide Calabria e Theo Hernandez, che torna titolare dopo aver scontato un turno di squalifica contro la Juventus, come Mike Maignan, che sarĂ regolarmente tra i pali.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Garcia

MILAN (4-3-3) Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli.