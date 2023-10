Highlights Napoli-Milan: la sintesi della partita di Serie A (Video)

La cronaca con gli highlights di Napoli-Milan, match della 10.a giornata di Serie A disputato domenica 29 ottobre al Maradona

Solita grande atmosfera al Maradona per Napoli-Milan, match che chiude il programma della domenica della 10.a giornata di Serie A poco dopo la vittoria, di misura, dell’Inter sulla Roma.

Buon inizio del Milan. Dopo un minuto i rossoneri si procurano già la prima occasione da gol con la girata di Giroud respinta provvidenzialmente da Rrhmani. Segue una fase di equilibrio con il Napoli che punta sull’incisività di Kvara per scardinare la retroguardia milanista, privata anche di Kalulu infortunato. Al suo posto l’esordiente Pellegrino.

Al 22′, il Milan sblocca il punteggio. Cross di un ottimo Pulisic per Giroud che batte Meret incerto in presa. Il Napoli ha subito l’occasione per pareggiare ma Politano conclude incredibilmente sull’esterno della rete un cross di Kvara da spingere solo in rete.

L’occasione sbagliata dal Napoli dà avvio all’assolo finale del Milan. Scorribanda di Musah sulla fascia, palla a Calabria e cross per Giroud che incorna di testa, bacia il palo e porta il Milan sullo 0-2. Il Napoli è tramortito. Reijnders, lanciato in contropiede, anziché servire Leao da solo opta per la conclusione che finisce sul fondo.

Lo stesso olandese, poco dopo, servito da Hernandez conclude di piatto di poco alto sulla traversa. Nell’ultimo minuto di recupero, panico in area azzurra con Pulisic prima e Musah poi che sfiorano lo 0-3. Sul tiro di quest’ultimo, Meret si salva in tuffo. Il fischio finale di Orsato è una liberazione per il Napoli che avrebbe potuto ritrovarsi sotto con un passivo ben peggiore.

🚨GOAL | Napoli 0-1 Milan | Giroud Follow our partner page @ocontextsoccerpic.twitter.com/jLZaq8HYm9 — VAR Tático (@vartatico) October 29, 2023

🔥 37 yaşındaki Olivier Giroud, zorlu Napoli deplasmanında ilk yarıda 2 gol attı!pic.twitter.com/qCo1pus4MW — skyspor_tr (@Skyspor_Tr) October 29, 2023

Napoli-Milan, il secondo tempo

A inizio secondo tempo, Garcia manda in campo Ostigard, Simeone e Oliveira e il Napoli reagisce. Un’incertezza in anticipo di Pellegrino favorisce l’incursione di Politano conclusa da una potente conclusione sotto la traversa dell’esterno partenopeo per l’1-2 che riapre la contesa.

Nel Milan esce Pulisic per una contrattura ed entra Romero. E’ proprio l’attaccante argentino a commettere il fallo su Zielinski dal quale scaturisce la punizione calciata all’angolino da Raspadori per un incredibile 2-2 al 63′. Maignan un pò incerto sul tiro dell’attaccante azzurro che lo sorprende sul suo palo.

Prima del pareggio, il Milan aveva sprecato una grande occasione con Romero e Giroud. Passata l’ondata del Napoli, i rossoneri si riassestano e tornano a impegnare Meret con il tiro di Leao respinto dal portiere in angolo. Leao che esce nel finale per far spazio a Okafor e non prende bene la sostituzione.

A ridosso del 90′, il Napoli resta in dieci per l’espulsione per doppia ammonizione di Nathan. Il finale è vibrante. Calabria spreca malamente un colpo di testa da distanza ravvicinata che si infrange sull’esterno della rete. Sul ribaltamento di fronte, Maignan si riscatta e respinge di piede il possibile tiro della vittoria di Kvara.

Finisce 2-2, un pari che lascia l’amaro in bocca a un Milan dominante nel primo tempo e avanti solo di due gol per le tante occasioni create. L’Inter allunga e si porta a +3 dai rossoneri e a +7 dal Napoli.