Ultim’ora, Milan-Lopetegui confermato: “Anche Ibrahimovic è d’accordo”

Arrivano conferme importanti sulla panchina del Milan. La scelta sembra ormai essere ricaduta su Lopetegui. Le ultimissime

È iniziata male la mattinata per i tifosi del Milan, che si sono svegliati con la notizia, lanciata in prima pagina da La Gazzetta dello Sport, che vuole Lopetegui candidato numero uno per la panchina dei rossoneri.

Un profilo ampiamente bocciato dalla tifoseria rossonera che sta prendendo sempre più piede. Arrivano, infatti, conferme importanti in merito alla scelta del Diavolo di puntare sull’allenatore spagnolo.

La conferma di Moretto

Anche Matteo Moretto, tra i primi a scrivere della possibilità Lopetegui, ha rilanciato la notizia, scrivendo sul proprio profilo X:

“Il Milan punta su Julen Lopetegui per il dopo Stefano Pioli – afferma il noto giornalista -. Gli ultimi contatti tra le parti sono stati molto positivi. L’allenatore spagnolo genera consenso unanime all’interno del board rossonero, mettendo d’accordo sia Cardinale e Ibrahimović sia l’area tecnica. Lopetegui dà priorità al Milan ed è pronto a rifiutare il pressing del West Ham che gli offre un ingaggio molto più alto rispetto club rossonero. Altri club come Manchester United e Bayer Leverkusen hanno sondato il profilo in questi mesi. Sintonia totale Milan-Lopetegui su obiettivi e valore della rosa, ritenuta già da scudetto.”

Con il via libera, come scritto, anche da parte di Zlatan Ibrahimovic, tutto lascia pensare che ben presto possa arrivare l’annuncio. Poi ci sarà da capire quale sarà la reazione dei tifosi che hanno sempre bocciato Lopetegui. La sua avventura in rossonero potrebbe dunque iniziare davvero in salita.