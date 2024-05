Leao-Inter, conferma ufficiale: “Avevamo l’accordo”

Il numero 10 rossonero avrebbe potuto vestire la maglia dell’altra squadra di Milano: dalla dirigenza nerazzurra arriva la conferma.

Rafael Leao è arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2019 grazie a un investimento da circa 29,5 milioni di euro. Allora il portoghese era un diamante grezzo e ci ha messo un po’ di tempo per mostrare le sue qualità. E c’è ancora parecchio potenziale da sprigionare, non ha fatto vedere tutto, i margini di crescita sono notevoli.

Il costo storico sostenuto dal club rossonero è salito di circa 20 milioni a giugno 2023, quando per favorire il rinnovo del contratto è stato deciso di pagare il risarcimento che il giocatore e il Lille dovevano versare allo Sporting CP per la risoluzione unilaterale del contratto del 2018. In quell’anno il giocatore ruppe l’accordo con il club di Lisbona, in seguito all’aggressione dei tifosi nei confronti della squadra, e poi si trasferì gratuitamente al LOSC. Lo Sporting ha avviato una causa e ha avuto la meglio, anche se avrebbe voluto ottenere più soldi (45 milioni, quelli previsti dalla clausola di risoluzione presente nell’ormai ex contratto).

Leao è stato molto riconoscente al Milan per averlo supportato in questa vicenda extra-campo e non ha smesso di ribadirlo in questi mesi. Ha ancora grande voglia di vestire la maglia rossonera e le voci di calciomercato non lo condizionano, anche se il suo rendimento (e anche quello dei compagni) non è dei migliori da un po’ di partite. I problemi sono altri e forse verranno risolti solo con l’ingaggio di un nuovo allenatore, oltre che con il miglioramento della squadra.

Rafa Leao poteva essere dell’Inter: parla Ausilio

Quando il Diavolo ha comprato Rafa, non era l’unica società italiana ad essersi fatta avanti. Anche il Napoli e l’Inter avevano pensato concretamente a lui. C’è stata davvero la possibilità che l’esterno offensivo lusitano vestisse una maglia diversa da quella rossonera.

Piero Ausilio, direttore sportivo nerazzurro, ha confermato tutto in un’intervista concessa al giornalista Fabrizio Biasin: “Leao è stato molto vicino all’Inter. Avevamo raggiunto piuttosto in fretta un accordo con il Lille in un incontro a Londra. Poi non lo abbiamo portato avanti, con il ragazzo non siamo arrivati neanche a parlare in maniera troppo approfondita“.

L’Inter aveva un’intesa con il Lille, poi ha abbandonato la pista e fatto scelte diverse. In realtà, questa cosa era già trapelata tempo addietro, quindi le parole di Ausilio non sorprendono. Ad ogni modo, Leao oggi è un giocatore del Milan e dovrebbe rimanere tale almeno per un’altra stagione. Nel suo contratto c’è una clausola di risoluzione da circa 175 milioni di euro, se un club vorrà pagarla potrà cercare di ingaggiarlo senza trattare con i rossoneri.