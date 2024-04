Maglia Milan 2024-2025, spuntano nuovi dettagli: restyling firmato Puma (FOTO)

Ecco come dovrebbe essere la prima maglia del Milan per la stagione 2024-2025. Cambiamenti dettati dal restyling dello sponsor tecnico.

Uno dei momenti più attesi dai tifosi del Milan ogni anno è quello della presentazione delle nuove maglie da gioco, per la stagione che dovrà incominciare. Coloro che non perdono mai occasione di acquistare il kit aggiornato non vedono l’ora di scoprire come apparirà la maglietta rossonera per l’anno venturo.

In queste settimane sono fuoriuscite le prime indiscrezioni sul web. Nulla di ufficiale, ma alcune immagini che devono ancora essere confermate sia dal Milan che dalla Puma, ovvero l’azienda tedesca che ormai da anni è sponsor tecnico e fornitore ufficiale del club rossonero.

L’emittente Sky Sport ha però confermato alcune indiscrezioni, lanciando delle immagini come certezza per la composizione della prossima maglia da gioco del Milan, per la stagione 2024-2025. Per ora in vista soltanto il kit casalingo, quello rossonero, che subirà una sorta di restyling deciso dalla Puma.

Kit Milan, tornano le righe verticali ed i contorni bianchi

Ma come cambierà dunque la prima maglia del Milan nella stagione che comincerà ad agosto prossimo? Modifiche radicali quelle proposte dalla Puma, che ha deciso di allineare lo stile della divisa rossonera con quelle di altri club sotto contratto con l’azienda tedesca, quali Borussia Dortmund e Manchester City.

Le novità confermate da Sky prevedono in primis un ritorno alle classiche righe verticali, mentre nella stagione in corso la maglia presentava una stilizzazione più scura, abbandonando temporaneamente la tradizione casacca rossonera. Stavolta si torna alle righe tradizionali, alternate e piuttosto strette nella linea.

👕 More leaked images of #ACMilan‘s 2024-25 home shirt have emerged, according to @SkySport 🤔 Rating out of 10? pic.twitter.com/oo4trOJKdB — SempreMilan (@SempreMilanCom) April 26, 2024

Altra novità è il ritorno dei contorni di bianco sulla maglia. Sia il colletto (a giro collo) sia il bordo-manica e le bande laterali sui fianchi saranno bianchi, spezzando un po’ la continuità cromatica del rossonero. Un richiamo al kit della stagione 2011-2012, all’epoca però disegnato da Adidas. Anche in quel caso la maglia presentava righe classiche rossonere piuttosto strette con collo e maniche bianche.

Spuntano anche nuovi dettagli dai ‘leaks’ recenti sulla maglia Milan. Ad esempio il colore bianco anche dei brand, sia per Puma che per i due sponsor di maglia Emirates e MSC Crociere. Inoltre all’interno della divisa spunterà un nuovo logo disegnato appositamente, con tanto di simbolo dell’infinito stilizzato, le date 1899 (anno di nascita del Milan) e 2024 ed anche la scritta ‘Social club institution’.