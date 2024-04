Milan-Lopetegui, nuovo scenario: cambia tutto in Inghilterra

Le ultime notizie relative al tecnico spagnolo, Julien Lopetegui. Continuano ad arrivare news contrastanti: ecco cosa si dice in Inghilterra

Sono ore complicate per i tifosi del Milan che devono fare i conti con le tantissime voci legate alla panchina della propria squadra. Il dopo Stefano Pioli è ormai iniziato da qualche giorno.

Con il ko contro l‘Inter nel derby si è di fatto chiuso un ciclo e il sostenitore rossonero non vede l’ora di ripartire. La partita contro la Juve non appare nei pensieri dei tifosi, che guardano al futuro e sono distratti dalle news relative alla nuova guida.

Così stamani si è dovuto fare i conti (notizia data da La Gazzetta dello Sport) di un Julien Lopetegui sempre più vicino al Milan. Ancora nessuna firma, ma sarebbe lo spagnolo – secondo il giornale – il primo nome sulla lista. Un’idea sempre più calda e sostenuta soprattutto da Moncada. Un’idea che, però, non piace per nulla al mondo dei sostenitori rossoneri, che da tempo hanno scelto Antonio Conte e hanno bocciato Lopetegui. Basta farsi un giro veloce sui social per rendersene conto.

Il tifoso così prova ad aggrapparsi ad altre notizie, sperando che Lopetegui alla fine vada altrove. Nei giorni scorsi si è parlato di un interessamento concreto da parte del West Ham.

News dall’Inghilterra

Interessamento confermato nelle scorse ore anche da TalkSport, che scrive di un incontro tra Lopetegui e David Sullivan, proprietario. L’ex Wolves potrebbe dunque ripartire ancora dalla Premier League.

Gli Hammers, che sono pronti a separarsi da Moyes (non è stato ancora dato l’annuncio ufficiale), stanno però guardando ad altri profili. Profili che nell’ultimo periodo sono stati accostati anche al Milan. A partire da Fonseca, per il quale il Diavolo ha avuto diversi contatti. L’attuale allenatore del Lille è inoltre sul taccuino del Marsiglia, che sembra la squadra che sta facendo maggiormente sul serio.

Un altro profilo che piace al West Ham – si legge sul sito inglese – è Ruben Amorim dello Sporting, che come Fonseca è nella lista del Diavolo. Anche il club londinese dunque sta vagliando tante ipotesi e il tifoso degli Hammers, un po’ come quello del Milan, è chiamato a districarsi in una giungla di nomi, così tanti che non fanno altro che creare confusione a tutti.