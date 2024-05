Il portiere non ce l’ha fatta: tremendo lutto nel mondo del calcio

Non si arresta la scia di strazianti lutti nel mondo del calcio: il portiere non ce l’ha fatta. Tifosi scioccati e in lacrime

Un altro lutto nel mondo del calcio. Ancora non si sono asciugate le lacrime per i tanti, troppi, protagonisti dello sport più amato e praticato al mondo che in poco più di un anno ci hanno lasciati che dobbiamo versarne delle altre.

All’età di 85 anni è venuto a mancare, all’Ospedale di Lavagna dove era ricoverato da qualche giorno, Enrico Scotto, portiere che ha fatto la storia del Sestri Levante. Figlio del fondatore di “Scotto gomme”, azienda sita a Caperana, Enrico Scotto ha militato nella Lavagnese e, come detto, nel Sestri Levante, i cui colori ha vestito nel corso nel corso di tutti gli anni ’60 e all’inizio degli anni ’70, oltre a essere stato l’allenatore della Caperanese.

L’US Sestri Levante in lutto per la scomparsa di Enrico Scotto

Le stagioni migliori le ha vissute difendendo i pali della porta del Sesti Levante: grande personalità, tempestivo, agile come un gatto e, all’occorrenza, anche spericolato, in linea con un ruolo, quello di portiere, per antonomasia ‘da pazzi’, Enrico Scotto nella stagione 1970-71 tenne la sua porta inviolata per 900 minuti parando 11 rigori e subendo solo 10 gol.

Un exploit che lo rende a pieno diritto uno dei migliori portieri della storia della compagine rossoblù che lo ha ricordato con un post sul suo account Instagram: “L’Unione Sportiva Sestri Levante 1919 piange la scomparsa di uno dei suoi figli prediletti. Enrico Scotto, uno dei portieri più forti della storia corsara, è mancato a 85 anni”.

Una passione, quella per il calcio, trasmessa anche al figlio Andrea, ex centrocampista del Sestri Levante negli anni ’90, attorno al quale, come a tutti i familiari di Enrico Scotto – la moglie Laura, la nuora Carola, gli adorati nipoti Leonardo, Simone e Vittoria, il fratello Agostino, le cognate Adriana, Ida e Angela, il cognato Gianfranco e i consuoceri Fulvio e Antonella – si stringono la dirigenza, la squadra, lo staff tecnico, i tifosi dell’Unione Sportiva Sestri Levante e quelli di tutte le fedi calcistiche. “Ciao Enrico. E grazie per averci difeso da qualunque cosa“, il commovente commiato della sua ex squadra. Una grave perdita per la famiglia e anche per il mondo del calcio.