F1 nel caos, squalifica per il pilota: salta il prossimo GP

Caos nel Mondiale di Formula Uno, un pilota potrebbe saltare il prossimo GP per squalifica: cosa sta succedendo

Si accendono i riflettori sullo sport italiano, in un mese di maggio denso di appuntamenti. Al Giro d’Italia e agli Internazionali d’Italia di tennis, si aggiungerà, tra due weekend, il Gp dell’Emilia Romagna all’autodromo di Imola, una tappa del Mondiale di Formula Uno naturalmente attesissima da tutti gli appassionati, tifosi della Ferrari in primis.

In questo avvio di stagione, buoni risultati da parte della Rossa, che è riuscita ad andare a podio in cinque gare su sei, rimanendone fuori soltanto in Cina. Leclerc è terzo in classifica poco alle spalle di Sergio Perez, nel Mondiale costruttori il Cavallino rampante è al secondo posto, ma occhio alla rimonta della McLaren, che ha battuto un bel colpo a Miami con l’impresa di Lando Norris.

Ferrari che sul circuito del Santerno vorrà confermare i propri progressi e magari regalare una grande soddisfazione al pubblico presente, provando a bissare, anche se non sarà facile, la vittoria ottenuta in Australia. Riparte la caccia alla Red Bull, sempre favorita d’obbligo con Max Verstappen, ma sebbene sul lungo periodo appaia difficile contestare la supremazia degli anglo-austriaci, nelle gare singole questo Mondiale 2024 sta dimostrando che a volte i pronostici possono essere sovvertiti e che i weekend di corsa non necessariamente debbano essere così noiosi.

In vista di Imola, tuttavia, c’è già una situazione di certa tensione all’interno del paddock, con un pilota su tutti nell’occhio del ciclone e addirittura a rischio squalifica.

Formula Uno, Magnussen nella bufera: cosa rischia

A Miami, nella gara sprint, ha fatto discutere senza dubbio la condotta di gara di Kevin Magnussen, che con la Haas si è reso protagonista di manovre molto pericolose. Maturando una serie di penalità che si sono tradotte in 10 punti sulla sua Superlicenza.

Per la squalifica nel successivo weekend di gara, se Magnussen raccogliesse altri due punti di penalità arrivando a un totale di 12, si concretizzerebbe la sua esclusione. Uno scenario che finora nel Mondiale non si è mai verificato, dal momento dell’introduzione di questo sistema. Ci andò vicino Gasly un anno fa, accumulando a sua volta 10 punti di penalità, ma evitando la sanzione finale.

L’ultimo pilota squalificato in Formula Uno è stato Grosjean, che nel 2012 si rese protagonista della carambola a Spa che coinvolse Hamilton, Maldonado e Alonso. La direzione gara sanzionò la sua condotta con uno stop nella gara seguente.