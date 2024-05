Milan-Pioli ai titoli di coda: buonuscita e nuova squadra

Ormai è scritto il futuro di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma è pronto a dire addio al Milan al termine della stagione: ecco il suo destino

Non si fermerà di certo al Milan l’avventura da allenatore di Stefano Pioli. Il tecnico di Parma grazie proprio all’esperienza in rossonero è riuscito a mostrare a tutti le proprie qualità, facendosi apprezzare dai grandi club.

Non è certo un segreto che il Napoli sia una delle squadre che stiano pensando seriamente a Pioli per la nuova stagione. In casa azzurra, Aurelio De Laurentiis si sta prendendo tutto il tempo a disposizione per non sbagliare. L’ultimo anno, d’altronde, è stato un vero e proprio disastro, prima Rudi Garcia, poi Mazzarri e Calzona. Fare meglio non dovrebbe essere così complicato.

Oggi La Gazzetta dello Sport conferma come Pioli sia il prescelto del Napoli e avrebbe già pronta la strategia per convincerlo ad accettare. Di fatto sul piatto è pronto a finire un contratto simile a quello di Luciano Spalletti: un biennale più opzione per il terzo anno a circa tre milioni di euro netti a stagione più bonus.

Qualcosa meno, dunque, da quanto percepisce attualmente al Milan, con il quale è legato fino al 30 giugno 2025. Per legarsi agli azzurri, Pioli deve quindi separarsi prima dal Diavolo e secondo il giornale, la buonuscita del club rossonero potrebbe essere un modo per colmare la differenza di stipendio. Ci sarebbe dunque da trattare tra il Milan e il suo attuale tecnico per chiudere un’avventura di quasi cinque stagioni.

Alternative in panchina

Nei giorni scorsi, il nome di Pioli è stato accostato anche alla panchina del Bologna per il dopo Thiago Motta. Paradossalmente, però, la panchina rossoblu potrebbe essere più rischiosa di quella azzurra: fare meglio dell’ex centrocampista del Barcellona, infatti, appare alquanto complicato.

Non va dimenticato però che Aurelio De Laurentiis ha pensato anche ad Antonio Conte. Proprio l’ex Tottenham era la sua scelta numero uno, ma i costi eccessivi e le scelte del mister non hanno ancora fatto decollare la trattativa. Le sorprese sono chiaramente dietro l’angolo, con il Napoli che ci ha abituato ad annunciare grandi allenatori. Oggi però Pioli appare in vantaggio, anche se non vanno dimenticati profili come Italiano o Tedesco. Il tecnico di Parma se non dovesse sedere sulla panchina del Napoli è molto probabili che possa decidere di prendersi un anno sabbatico