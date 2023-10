Inter-Roma 1-0, segna Thuram nel finale: nerazzurri a +4

I nerazzurri piegano solo nel finale la formazione giallorossa, che aveva resistito alla pressione per 80 minuti

L’Inter riesce nell’intento di far crollare il fortino eretto da José Mourinho conquistando tre punti importantissimi nella corsa scudetto. I nerazzurri riescono ad avere la meglio al termine di una gara condotta costantemente all’attacco, sin dalle battute iniziali del primo tempo.



Match-winner della gara Marcus Thuram, che deposita in rete da pochi passi sfruttando una bella imbeccata di Federico Dimarco. Nel primo tempo erano stati vani gli assalti dei nerazzurri alla porta di Rui Patricio, coi giallorossi che comunque non si erano mai affacciati dalle parti dell’inoperoso Sommer. A metà ripresa invece il portiere svizzero, sul punteggio ancora fermo sullo 0-0, si è dovuto produrre in un autentico miracolo per sventare un bel colpo di testa di Cristante, indirizzato all’angolino.

Da segnalare una traversa di Calhanoglu al 6′ di gioco e un grande intervento dell’estremo difensore giallorosso al 15′, quando Thuram si è visto negare la gioia del gol. Detto dell’occasionissima di Cristante nella ripresa, nel finale l’Inter ha aumentato la pressione, riuscendo al fine a trovare la segnatura grazie all’attaccante francese.

Finisce dunque 1-0 a San Siro uno dei due big-match della decima giornata, con l’Inter che ha nuovamente staccato in classifica la Juve che, nella serata di ieri, con la vittoria a tempo scaduto contro l’Hellas Verona, si era portata momentaneamente in testa alla graduatoria. I nerazzurri, in attesa della gara del ‘Maradona‘ tra Napoli e Milan, hanno messo quattro punti di distanza tra sé e i rossoneri di Stefano Pioli.

Inter-Roma 1-0: il tabellino del match

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard (46′ 36 Darmian), 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (85′ 6 De Vrij), 23 Barella, 20 Calhanoglu (75′ 21 Asllani), 22 Mkhitaryan (75′ 16 Frattesi), 32 Dimarco (32′ 30 Carlos Augusto); 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 77 Audero, 5 Sensi, 14 Klaassen, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Agoume, 70 Sanchez.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes (89′ 17 Azmoun), 52 Bove (84′ 22 Aouar), 59 Zalewski (75′ 19 Celik); 90 Lukaku, 92 El Shaarawy (84′ 11 Belotti).

A disposizione:: 63 Boer, 99 Svilar, 2 Karsdorp, 60 Pagano, 61 Pisilli, 64 Cherubini, 67 Joao Gabriel, 68 D’Alessio.

Allenatore: Salvatore Foti.

Marcatori: 81′ Thuram

Arbitro: Maresca. Assistenti: Peretti – Bresmes. Quarto ufficiale: Manganiello. VAR: Di Paolo. Assistente VAR: Dionisi