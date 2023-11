Atalanta-Inter 1-2, i nerazzurri allungano in vetta: la classifica aggiornata

Grazie alla vittoria ottenuta a Bergamo, la squadra di Simone Inzaghi allunga in vetta alla classifica in attesa delle altre gare

Sotto la pioggia di Bergamo Atalanta ed Inter hanno dato vita ad un match intenso che ha riservato diversi colpi di scena e prodezze individuali. Alla fine, non senza soffrire, l’ha spuntata la formazione ospite, brava prima a capitalizzare l’unica situazione pericolosa creata nel primo tempo – una palla filtrante per Darmian, atterrato in area di rigore da Musso con conseguente penalty realizzato da Calhanoglu – e poi a colpire al 57′ grazie ad una prodezza di Lautaro Martinez.



I bergamaschi però non si sono dati per vinti, accorciando subito le distanze con Scamacca, bravo ad approfittare di una palla d’oro di Lookman, che nell’occasione aveva rubato palla in area ad un distratto Dimarco. La gara, che pareva finita dopo il raddoppio dei meneghini, si è riaccesa, con le squadre che si sono affrontate a viso aperto senza eslcusione di colpi.

Dopo la consueta girandola di cambi – anche l’ex Milan Charles De Ketelaere è entrato in campo nell’assedio finale degli orobici – la gara è proseguita con continui ribaltamenti di fronte che però, nonostante vari pericoli ed occasioni, non ha subìto variazioni nel punteggio. Da segnalare, nel finale, con l’Atalanta molto sbilanciata in avanti, l’espulsione di Toloi per doppio giallo.

L’Inter ottiene così tre importantissimi punti in ottica scudetto, allungando per ora a + 5 sulla Juve, impegnata domani nella difficile trasferta all’Artemio Franchi di Firenze.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Atalanta-Inter