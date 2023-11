Donnarumma, la Curva Sud prepara una maglia speciale per Milan-PSG: i dettagli

Donnarumma pronto a tornare a San Siro, dove l’accoglienza non sarà delle migliori dopo aver lasciato Milano a parametro zero.

Il Milan non ha ancora vinto nella fase a gironi di questa Champions League e domani sera ospiterà il Paris Saint Germain. Di fronte ancora Gianluigi Donnarumma, che per la prima volta giocherà da avversario a San Siro dopo averlo fatto all’andata al Parco dei Principi a Parigi.

Facile prevedere che l’accoglienza non sarà delle più serene per lui, additato come traditore per essersene andato a parametro zero nell’estate 2021. La modalità di addio non gli è mai stata perdonata, anche se i tifosi sono assolutamente felici di avere Mike Maignan al suo posto. Se ne fosse andato con una normale cessione, non sarebbero sorti gli stessi commenti. Il club rossonero lo ha cresciuto e riempito di soldi, è mancata riconoscenza da parte sua.

Verso Milan-PSG: l’accoglienza per Donnarumma

Sarà interessante vedere cosa organizzerà la Curva Sud Milano per accogliere il ritorno di Donnarumma a San Siro. In tal senso, stanno già trapelando alcune indiscrezioni e in mattinata è anche emersa una novità.

Il Corriere della Sera nei giorni scorsi aveva scritto che erano pronti fischietti e dollari finti. Stamane ha aggiunto che ci sarà anche una t-shirt speciale con il numero 71 che verrà indossata in Curva Sud. Nella smorfia napoletana quella cifra rappresenta l’uomo senza valori. Un messaggio chiaro nei confronti del portiere originario di Castellammare di Stabia.

Donnarumma sarà sicuramente riempito di fischi e cori, non sarà una serata semplice. Comunque cercherà di dare il massimo per difendere la porta del PSG senza farsi condizionare dal clima ostile. Luis Enrique non ha assolutamente pensato all’ipotesi di lasciarlo in panchina, crede che possa tranquillamente reggere la pressione di questa partita importante anche per il cammino europeo della squadra parigina.

Per il Milan potrebbe già essere una sorta di dentro-fuori, avendo conquistato finora solo 2 punti e occupando l’ultimo posto nella classifica del girone. Ovviamente, bisognerà vedere cosa succederà anche nella sfida tra Newcastle United e Borussia Dortmund.