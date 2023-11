Highlights Milan-PSG: la sintesi della partita di Champions (VIDEO)

Milan-PSG, la cronaca con gli highlights del match di Champions League disputato martedì 7 novembre a San Siro

Accoglienza magnifica di San Siro per il Milan opposto al PSG nella 4.a giornata della fase a gironi di Champions League. Per Donnarumma lancio di banconote prima del fischio d’inizio.

Primo tempo ricchissimo di emozioni. La prima occasione è del Milan con Loftus Cheek che conclude alto da posizione favorevole su assist di Leao. Al 9′, il PSG è già in vantaggio. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla arriva a Skriniar che deposita in rete dall’area piccola.

La reazione del Milan è veemente. Prima Musah si divora al 10′ l’opportunità dell’1-1 poi, un minuto dopo, Leao raccoglie la respinta di Donnarumma su tiro di Giroud e batte l’ex portiere rossonero in rovesciata da distanza ravvicinata. Esplode San Siro ma per i tifosi milanisti i brividi non mancano.

Maignan salva miracolosamente in uscita su Mbappé che sbaglia, poco dopo, calciando fuori solo davanti al compagno di nazionale. A proposito di nazionali francesi, al 26′ Dembele prende la traversa con un tiro a giro dal limite. Il Milan, comunque, è ampiamente in partita. Proprio dopo la traversa di Dembelé, Giroud si ritrova solo in area da posizione defilata ma tira sull’esterno della rete.

Al 37′, altra sgroppata di Leao conclusa da un tiro troppo angolato. Al 41′, poi, Ugarte falcia Hernandez lanciato in contropiede in un’azione molto promettente. Nel finale, Musah rischia il patatrac su Hakimi in area ma, fortunatamente, l’ex Inter non controlla la palla per il tiro. All’intervallo, squadre al riposo sull’1-1 tra gli applausi del pubblico.

Milan-PSG, il secondo tempo

A inizio ripresa, il ritmo è meno vorticoso ma il Milan è sempre lì, pronto ad affondare il colpo. Lo fa nuovamente al 50′. Sullo splendido cross di Hernandez, Giroud sovrasta Skriniar e trafigge Donnarumma. Un gol meraviglioso quello di Olivier da rivedere all’infinito per la bellezza dello stacco e la potenza del colpo di testa.

Sotto 2-1, il PSG prende il controllo del possesso palla ma non crea pericoli dalle parti di Maignan. Mbappé non riesce ad accendersi e di tiri non ne arrivano. Il Milan controlla senza affanni e, per due volte, sfiora il terzo gol con la punizione di Hernandez e il tiro a giro di Okafor (subentrato a Leao). Su entrambe, Donnarumma compie due grandi interventi e salva i suoi.

Nel finale, l’unico pericolo per il Milan con il tiro di Lee che si infrange sul palo esterno con Maignan sulla traiettoria. Dopo 8 interminabili minuti di recupero, il fischio finale decreta un 2-1 meritatissimo per il Milan che torna prepontemente in lotta per la qualificazione.

Ora la classifica del Girone F recita Borussia 7, Psg 6, Milan 5 e Newcastle 4. Tutto in ballo. Alla prossima, martedì 28 novembre, Milan-Borussia e PSG-Newcastle. Serve vincere, di nuovo. Ma da stasera, non si può solo sperare.