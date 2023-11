Milan, clamoroso annuncio: “Non lo convocherò in Nazionale”

L’allenatore ha fatto un importante annuncio in diretta. Non convocherà il rossonero per evitare altri rischi legati agli infortuni

Sappiamo bene quanto le soste per gli impegni delle Nazionali possano rivelarsi estremamente dannosi per i club. Gli infortuni sono sempre dietro l’angolo, dato che i calciatori convocati sono chiamati ad uno sforzo maggiore e dunque sono più a rischio in fatto di problemi fisici. Ma a volte è semplicemente il fato a complicare i piani. Il Milan è uno di quei club che sa bene quanto può essere rischioso lasciar partire i propri calciatori verso le proprie Nazionali. Le recenti soste lo hanno dimostrato, con Stefano Pioli che si è ritrovato a Milanello diversi infortunati. E sappiamo quanto per il Milan sia già abbastanza complicata la prevenzione dei problemi fisici per i propri giocatori.

Per fortuna, però, c’è stato un allenatore in particolare che ha comunicato che non convocherà per la prossima sosta il rossonero, lasciandolo dunque tranquillo a Milanello a carburare e trovare la migliore forma.

Milan, l’allenatore della Nigeria fa felice Pioli

Ai microfoni di Tv Play è stato ospite José Peseiro, CT della Nigeria e dunque di Samuel Chukwueze. L’ala rossonera è proprio uno di quelli che si è infortunato nell’ultima sosta, ed è stato costretto a star fermo per circa tre settimane. Il danno è stato grosso per il Milan, ma Peseiro ha comunicato che non convocherà Samuel per i prossimi impegni della Nigeria, sicuro di non complicare i piani già difficili della squadra rossonera e di Stefano Pioli. Nel discorso fatto a TV Play, Peseiro ha chiaramente chiamato in ballo anche Osimhen, l’attaccante del Napoli anche lui infortunatosi gravemente nell’ultima sosta:

“Sappiamo quanto sono importanti Osimhen e Chukwueze per Napoli e Milan. Il problema si pone soprattutto quando facciamo lunghe trasferte verso l’Africa, perché lì le condizioni logistiche sono peggiori. Stiamo cercando di migliorare, ma mi dispiace per le due squadre, stiamo cercando di lavorare meglio affinché questo non accada. Abbiamo poi bisogno che siano al meglio della condizione entrambi anche noi, specialmente per la Coppa d’Africa” ha detto innanzitutto Peseiro. Il CT della Nigeria si è poi concentrato esclusivamente su Chukwueze, sottolineando che lo risparmierà per la prossima sosta, così da evitare rischi per il Milan e per il giocatore, che deve concentrarsi sulla sua affermazione in rossonero.

“Chukwueze ha grande forza, ma lui non solo deve adattarsi al calcio italiano, deve adattarsi al Milan, a una maglia che pesa tantissimo. Bisogna avere l’umiltà, la perseveranza, la coscienza che fa parte del percorso anche la panchina, anche l’attesa, senza perdere l’entusiasmo. Io sono assolutamente sicuro che un giocatore come lui abbia grandissimo potenziale e che troverà spazio e diventerà un giocatore importante anche per il Milan. L’infortunio ha rallentato il suo adattamento nel club. Lo sto chiamando spesso, cerco di incoraggiarlo perché ovviamente non è facile affrontare questo percorso con un infortunio. Resterà in Italia a lavorare per evitare qualsiasi tipo di rischio”.