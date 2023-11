Donnarumma, un altro sgarbo ai milanisti: “Potrebbe farlo”

L’ex non ha dubbi sul fatto che Gianluigi Donnarumma potrà avere un futuro nella Juventus. Lo ha dichiarato in diretta, parlando anche di Milan-PSG

Giornata tosta quella di mercoledì per Gianluigi Donnarumma. Il portiere ha incontrato per la prima volta il Milan da rivale a San Siro, e stavolta, rispetto a quanto accaduto al Parco dei Principi, ne è uscito sconfitto. Ma non è stata soltanto la disfatta a rendere complicato il ritorno dell’ex Milan a San Siro. L’accoglienza dei suoi ex tifosi è stata devastante per lui che in rossonero c’è cresciuto ed è esploso. L’addio a parametro zero ha colpito enormemente i supporter milanisti, che gli hanno dato il ben servito con fischi e insulti sotto forma di cori, oltre che con le famigerate banconote con il suo volto stampato.

Insomma, il ritorno in Italia per Gianluigi Donnarumma non è mai affettuoso. Anche con la Nazionale ha spesso subito attacchi. Ma secondo molti, il ritorno in Serie A è nel destino del portierone azzurro. In particolare, l’opinione generale afferma che sarà presto la Juventus il nuovo club del nativo di Castellammare di Stabia. L’ultimo ad affermarlo è stato l’ex portiere, che ha anche espresso tanti elogi per Donnarumma.

Donnarumma, l’ex preparatore lo annuncia alla Juventus

Ai microfoni di Tv Play è stato ospite Luigi Turci, ex portiere ma anche ex preparatore dei portieri al Milan nella stagione 2019/2020, quando in panchina sedeva Marco Giampaolo. Turci ha avuto dunque modo di conoscere e seguire di persona Gianluigi Donnarumma, e nella sua intervista ha espresso solo elogi per il portiere del PSG: “Non esistono al mondo che hanno la carriera di Donnarumma. A 16 anni era titolare al Milan, ha vinto un Europeo e può dirsi titolare in uno squadrone come il PSG. A San Siro ha dimostrato una tenuta mentale unica. In un ambiente a dir poco ostile, ha dimostrato una grande personalità, per tutti è stato il migliore in campo per i parigini”. ha detto Turci a Tv Play.

Di seguito, l’ex portiere si è concentrato sul futuro di Donnarumma, e in particolare sulla possibilità di un ritorno in Italia. Anche per lui, la Juventus è la meta più quotata ma a una condizione: “Negli ultimi decenni la Juventus ha sempre avuto il portiere titolare della Nazionale, potrebbe essere il futuro della Juventus ma penso solo per il dopo Szczesny, anche per questioni puramente economiche”.

Che il Milan si ritrovi presto Donnarumma rivale anche in Serie A e dunque con una cadenza più frequente? Solo il futuro potrà dirlo.