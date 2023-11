@ML – Esami per Pulisic: escluse lesioni. Gli aggiornamenti su Kjaer

Filtrano novità cruciali direttamente da Milanello. Christian Pulisic ha svolto tutti gli esami del caso dopo l’infortunio di ieri. Tutti i dettagli di seguito

Milan-PSG ha regalato una grossa gioia a tutto l’ambiente rossonero. La vittoria e dunque i tre punti hanno permesso al Diavolo di ritornare completamente in corsa per il passaggio del turno, e dunque per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. Ma non ci sono state solo gioie per la squadra di Stefano Pioli, dato che nel finale di gara è uscito acciaccato Christian Pulisic. L’ala destra ha compiuto un movimento irregolare sbilanciandosi verso la palla, e si è in seguito accasciato a terra massaggiando la coscia sinistra. E’ stato subito allarme, dato che Pulisic rientrava da poco da un guaio muscolare proprio a quella parte del corpo.

Stefano Pioli ha presto rassicurato spiegando che si trattasse di un crampo, seppur nella stessa coscia infortunata sino a qualche giorno fa. Oggi era il giorno degli esami, che avrebbero chiarito le condizioni fisiche dell’ex Dortmund e Chelsea. Ebbene, sono appena arrivati i risultati. Secondo quanto appreso da MilanLive.it, Pulisic ha rimediato una contrattura alla coscia sinistra ieri, per cui in data odierna ha dovuto sottoporsi ad una risonanza. Questa, fortunatamente, ha escluso lesioni dei muscoli flessori. Dunque, si può tirare un sospiro di sollievo, ma c’è da comprendere se l’americano riuscirà a recuperare subito per la prossima di campionato.

Milan, non solo Pulisic: come sta Kjaer

Quanto a Simon Kjaer, sappiamo bene che si è fermato prima del match contro il Napoli per un affaticamento muscolare. Si pensava potesse presto rientrare, ma al contrario è stato costretto a rimanere ai box sia nel match contro l’Udinese, sia appunto contro il Paris Saint Germain ieri. Secondo le ultime apprese dalla nostra redazione, anche oggi il difensore danese ha svolto un allenamento personalizzato. Non ha dunque ancora smaltito il guaio muscolare, e soltanto i prossimi giorni potranno dirci se tornerà a disposizione in tempo per il match contro il Lecce, in programma sabato 11 novembre alle ore 15.00.

Al momento, dunque, rimane l’emergenza in difesa per Stefano Pioli, che ha soltanto Fikayo Tomori e Malick Thiaw a disposizione. Ci si aspetta la comparsa tra i convocati di qualche Primavera, dato che sia Kalulu che Pellegrino ne avranno per molto nel recupero dall’infortunio. Soprattutto il primo, in francese, è atteso tra circa quattro mesi in campo. Quanto a Kjaer, come accennato, saranno decisivi i prossimi giorni.