Thiaw infortunato: ennesimo problema muscolare nel Milan

Altro infortunio muscolare per il Milan: si è fatto male Thiaw, emergenza totale nella difesa di Pioli.

Al 51′ di Milan-Borussia Dortmund una bruttissima notizia: Malick Thiaw a terra per un problema muscolare alla coscia sinistra. Dopo aver fermato abilmente un avversario, si è fermato dolorante e sono entrati in campo i medici rossoneri.

Si è subito capito che il tedesco non sarebbe riuscito a rimanere in campo per questo infortunio. La speranza è che non sia qualcosa di troppo grave, però suona ancora una volta l’allarme in casa rossonera: è l’ennesimo guaio muscolare capitato alla squadra di Stefano Pioli.

Tra l’altro, l’allenatore si è anche ritrovato costretto a inserire un centrocampista come Rade Krunic per sostituire Thiaw. Infatti, non ha difensori centrali in panchina. Simon Kjaer è a sua volta infortunato. La società potrà intervenire solo a gennaio sul mercato, certamente arriverà qualcuno per rinforzare una difesa davvero martoriata dagli infortuni.

Una situazione inaccettabile, a Milanello bisogna fare qualcosa di concreto e incisivo per ridurre i problemi di carattere muscolare. Non si può continuare così. Recentemente Pioli ha annunciato miglioramenti, vedremo se ci saranno. Ora come ora è difficile essere ottimisti.