Finalmente Jovic, gol e gara da applausi: i voti dei quotidiani

Ecco come i vari quotidiani sportivi hanno valutato la prestazione di Luka Jovic, attaccante serbo che ha disputato un’ottima gara ieri.

Anche i più scettici ieri sera si sono ricreduti. Chi aveva perso le speranze le ha ritrovate, perché Luka Jovic ha finalmente lasciato il suo timbro sulla vittoria del Milan contro il Frosinone. L’astinenza al gol del serbo è terminata e ora il futuro sembra più roseo.

Jovic ha avuto il merito di sbloccare la partita di ieri a San Siro, trasformando in rete un pallone vagante in area di rigore del Frosinone. Ma tutta la sua prova è stata caratterizzata da buone giocate, non altisonanti o scintillanti, ma per una volta il Milan non ha rimpianto Giroud.

Oltre al gol da sottolineare anche l’assist intelligente a Musah, che aveva realizzato anche lui la sua rete personale. Il tutto però fermato dal VAR e dal fuorigioco. Ma a prescindere, nel complesso, la prestazione di Jovic ha stupito non poco il pubblico milanista, che spera possa fare da chiave di volta per il resto della sua stagione.

Jovic si prende la rivincita: gol, assist e voti alti in pagella

I giornali di oggi hanno premiato inevitabilmente la prestazione di Luka Jovic in Milan-Frosinone. Voti finalmente alti e giudizi positivi per l’ex Fiorentina, che non è stato sempre nel vivo del gioco ma ha dato segnali confortanti e concreti alla manovra offensiva.

Voto 7 per la Gazzetta dello Sport; il giornale milanese ha addirittura indicato Jovic come migliore in campo. Nonostante i pochi palloni toccati, il serbo è riuscito ad incidere con un gol da bomber d’area di rigore e con la sponda vincente per il terzo gol di Fikayo Tomori.

Il 7 è anche il voto in pagella assegnato a Jovic da Corriere dello Sport e Corriere della Sera. Entrambi i quotidiani odierni hanno applaudito il numero 15 rossonero per essersi sbloccato, avendo giocato senza i timori del passato e aver dimostrato, sotto gli occhi di Giroud e Ibrahimovic in tribuna, di poter essere utile alla caus.

Addirittura Tuttosport è ancora più generoso con Jovic. Voto 7,5 in pagella per l’attaccante, sempre citato ed elogiato per il cinismo e per l’assist nel finale. “Col Borussia ci era andato vicino e aveva preso il palo, col Frosinone finalmente si sblocca e festeggia la prima rete da milanista”.