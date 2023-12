Leao contro l’Atalanta: il punto della situazione

Le ultime sul rientro di Rafa Leao. L’attaccante portoghese è guarito dalla lesione al bicipite femorale. Possibile convocazione contro l’Atalanta

Le lesione di Rafa Leao è guarita. E’ questa la notizia importante arrivata ieri da Milanello. Il giocatore ha così potuto iniziare l’ultima fase del lavoro di riatletizzazione individuale sul campo, che lo porterà ben presto ad unirsi in gruppo.

L’infortunio è dunque ormai definitivamente alle spalle e ben presto Leao potrà tornare a dare una mano alla squadra e a Stefano Pioli. Ieri sul possibile rientro del portoghese già contro l’Atalanta filtrava più pessimismo che altro, ma la realtà è che bisogna aspettare e la settimana è ancora lunga. Una sua convocazione a Bergamo è tutt’altro che impossibile.

Leao verosimilmente oggi continuerà a lavorare sul campo, individualmente, ma se domani dovesse rientrare in gruppo la sfida alla squadra di Gian Piero Gasperini sarebbe sicuramente più vicina. La certezza è che contro il Newcastle sarà a disposizione. Il Milan, tartassato dagli infortuni in queste ultime settimane, non ha intenzione di correre alcun rischio e ogni passo verrà mosso con i piedi di piombo, ma il ritorno di Leao è ormai certo. Il tifoso del Milan presto riabbraccerà il suo campione

Milan, non solo Leao: Kjaer vede Bergamo

La situazione legata a Simon Kjaer non appare molto diversa da quella di Rafa Leao. Il danese, dopo settimane complicate, è tornato a lavorare sul campo, per concludere il proprio processo di riatletizzazione, così da rientrare in gruppo e mettersi a disposizione di Pioli.

E’ stato lo stesso mister di Parma ad annunciare il suo rientro contro l’Atalanta, nella conferenza di venerdì scorso, alla vigilia di Milan-Frosinone. Una convocazione che manca da più di un mese. Ricordiamo, infatti, che Kjaer si è fermato prima della sfida contro il Napoli, per una lieve lesione muscolare.

Pioli ha bisogno di lui vista l’emergenza difensiva, dopo gli stop di Thiaw e Kalulu, ma difficilmente contro i bergamaschi scenderà in campo dal primo minuto. Anzi. C’è quasi la certezza che il centrale al fianco di Fikayo Tomori sia ancora Theo Hernández, che tanto bene ha fatto sabato scorso. Kjaer potrebbe però giocare qualche minuto in vista della sfida contro il Newcastle.

Servirà qualche giorno in più per Noah Okafor, che corre verso il recupero. Per lui il rientro è fissato per la gara contro il Monza in programma domenica 17 dicembre a San Siro.