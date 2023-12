Highlights Newcastle-Milan: la sintesi del match di Champions (VIDEO)

Newcastle-Milan, la cronaca con gli highlights del match di Champions League disputato al St.James Park mercoledì 13 dicembre

Solita grande atmosfera al St.James Park per Newcastle-Milan, in campo nell’ultimo match della fase a gironi di Champions League, decisivo per il futuro europeo di entrambe le squadre.

Newcastle padrone del campo nel primo tempo. I bianconeri tengono palla e costringono il Milan costantemente sulla difensiva. I rossoneri contengono comunque senza affanni in avvio ma rischiano di capitolare al 18′ quando Tomori anticipa, sulla linea, Almiron a un passo dalla deviazione a porta vuota su assist di Joelinton.

La reazione del Milan arriva al 23′ con Leao che angola troppo una conclusione da posizione defilata all’interno dell’area di rigore. Poteva fare di più, Rafa. Non lo imita Joelinton. Sassata tremenda quella del brasiliano al 33′, dal limite dell’area, che si infila all’incrocio dei pali. Nulla da fare per Maignan e Newcastle meritatamente avanti 1-0.

Nella parte finale del primo tempo, il Milan non crea nulla e agevola il contenimento degli inglesi fino all’intervallo. Non una bella prestazione dei rossoneri, poco incisivi ovunque. Nel finale, Maignan si fa anche ammonire per plateali proteste rivolte all’arbitro.

Newcastle-Milan, il secondo tempo

Il secondo tempo inizia senza cambi. Il Milan stenta a ingranare ma al 60′ trova, quasi insperatamente, il gol del pareggio. La conclusione mancata di Tomori diventa un assist per Giroud che, a sua volta, serve Pulisic lesto a concretizza da distanza ravvicinata.

L’1-1 è una boccata di ossigeno per il Milan ma il Newcastle torna a premere. Al 69′, Maignan compie una prodezza assoluta, deviando in tuffo il tiro di Bruno Guimaraes che si infrange poi sulla traversa. A Dortmund, intanto, PSG e Borussia pareggiano 1-1, risultato che qualificherebbe il Newcaste in caso di vittoria.

Anche per questo, gli inglesi attaccano ma perdono le distanze. Al 79′ si apre una prateria per Leao che si invola solo davanti a Dubravka. La conclusione del portoghese però si infrange sul palo, in un’azione che ha ricordato molto quella di Niang contro il Barcellona.

Pioli decide di giocarsi il tutto per tutto e manda in campo Jovic, Okafor e Chukwueze. I nuovi entrati sono decisivi nell’azione dell’84’ che porta avanti il Milan. Okafor riceve da Jovic e arriva al limite dell’area, assist a Chukwueze e splendida conclusione a giro del nigeriano che completa la sua corsa in rete.

Milan avanti 1-2 a cinque minuti dal termine. Il Newcastle è tramortito e non reagisce. I rossoneri controllano senza affanni e nel finale rischiano di triplicare in due occasioni, prima con Hernandez che conclude da centrocampo a porta vuota con Dubravka in area rossonera per un calcio d’angolo, poi con Tomori che colpisce un altro palo in contropiede.

Finisce 1-2 per il Milan. A Dortmund è pari tra PSG e Borussia. I rossoneri proseguiranno in Europa League. Un premio di consolazione che solleva un pò il morale. L’eliminazione dalla Champions resta comunque pesantissima.