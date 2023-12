Matteo Gabbia svenuto dopo uno scontro con Albiol: le condizioni del difensore

Momento di preoccupazione durante Rennes-Villarreal: Gabbia è svenuto dopo aver preso un colpo alla testa.

Ultima giornata anche della fase a gironi dell’Europa League e Milan interessato a conoscere i nomi delle possibili avversarie. Tra le partite nel mirino anche Rennes-Villarreal del gruppo F.

Il risultato finale è stato di 3-2 per la squadra spagnola, che così chiude in vetta alla classifica. I francesi sono secondi e rientrano tra coloro che potrebbero affrontare il Diavolo nel prossimo turno. Vedremo se toccherà a loro sfidare i ragazzi di Stefano Pioli.

Matteo Gabbia, ansia in Rennes-Villarreal

In campo nel Villarreal c’era Matteo Gabbia, che negli ultimi minuti della partita è stato protagonista di un episodio negativo. Infatti, in seguito a uno scontro con il compagno Raul Albiol è rimasto a terra privo di sensi. L’ex di Real Madrid e Napoli lo ha messo KO colpendolo con una ginocchiata alla tempia, ovviamente involontaria.

I soccorsi sono entrati subito in campo e il match è stato sospeso per qualche minuto. Per fortuna, il difensore di proprietà del Milan ha poi ripreso i sensi e l’arbitro ha potuto far ripartire il gioco. Uscito dal campo in barella e con il collo immobilizzato, Gabbia è stato applaudito dai tifosi presenti allo stadio.