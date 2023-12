Esordio e gol, l’emozione di Simic: “Un sogno, ora dovrò comprare i pasticcini per tutti”

Le parole di Jan-Carlo Simic al termine di Milan-Monza, che ha segnato sia il suo esordio in campionato che la sua primissima rete.

Domenica indimenticabile per Jan-Carlo Simic. Il giovanissimo difensore serbo, di origine tedesca, ha avuto e sfruttato la sua grande opportunità. Ovvero debuttando in Serie A in Milan-Monza, ma anche segnando la sua primissima rete da professionista.

Simic ha fornito le sue prime impressioni dopo l’indimenticabile esordio ai microfoni di DAZN: “Tutto come un sogno, sono contento di poter aiutare la squadra così. Una bella roba…esordio con gol, un sogno per tutti i bambini. Sono contento per la squadra, fare gol è ancora più bello”.

Tremante il giovane difensore quando risponde alle domande: “I miei compagni mi hanno aiutato tutti, anche il mister e lo staff. Sapevo di farmi trovare pronto, è arrivato il grande momento. Ho lavorato duramente, sono contento di esordire in un club come il Milan. Continuo a lavorare come ho fatto fino a oggi. La maglia la regalo ai miei genitori”.

Il momento dell’ingresso in campo e del gol: “Ero già pronto dalla scorsa settimana, il mister mi aveva pre-allertato. Quando mi ha chiamato ero pronto, non ho sentito nulla quando hanno chiamato il mio nome. Ho pensato di stare dentro la partita, di non far fare gol al Monza”.

Una dedica all’esordio: “Lo dedico ai miei genitori, solo a loro. Mi hanno aiutato molto, per essere sempre sul pezzo. La famiglia è la cosa più importante, ho visto dal loro viso che erano contenti ed emozionati”.

I compagni che lo hanno aiutato: “Non ce n’è solo uno, Giroud, Kjaer, Florenzi, tutti sono venuti da me ad aiutarmi. Tutti sono stati contenti di aiutarmi, non solo uno. Dovrò portare i pasticcini domani in allenamento. Mi ispiro a Maldini, sempre un mio idolo, era un sogno essere come lui e ora è diventato reale”.