Milan, nuova minaccia per un obiettivo di Moncada: pagano la clausola

Una delle idee di mercato della società rossonera ha nei pensieri di un altro club inglese: la concorrenza si fa sempre più numerosa.

Manca sempre meno alla sessione invernale del calciomercato, nella quale il Milan sicuramente sarà protagonista. Nessuna spesa esagerata, però a Milanello dovremmo vedere almeno un paio di volti nuovi se non di più.

Nei piani della dirigenza ci sarebbe l’arrivo di ben tre innesti in difesa: due difensori centrali e un terzino sinistro. Uno dei centrali è Matteo Gabbia, ora in prestito al Villarreal e che rientrerebbe in anticipo rispetto al contratto stipulato l’estate scorsa. Un’operazione praticamente a costo zero. E sarebbe a costo limitato anche l’ingaggio di Juan Miranda come vice Theo Hernandez. Lo spagnolo va in scadenza a giugno 2024 e può arrivare subito per un prezzo contenuto.

Calciomercato Milan, il West Ham insidia i rossoneri

Le incognite del mercato del Milan riguardano centrocampo e attacco. Se dovesse esserci la cessione di Rade Krunic, non è escluso che possa arrivare un rinforzo nel reparto. Senza dimenticare la possibilità che Ismael Bennacer vada in Coppa d’Africa con l’Algeria, che potenzialmente potrebbe convocare pure Yacine Adli (ha il doppio passaporto).

Per quanto concerne l’attacco, molto dipenderà dal rendimento di Luka Jovic nelle prossime partite e anche dalle occasioni presenti sul calciomercato. Una di queste è Serhou Guirassy, che Geoffrey Moncada è andato a vedere di persona in Germania. Ha già parlato con l’entourage, che sul tavolo ha diverse richieste. Non c’è ancora una decisione.

Stando a quanto rivelato da Fichajes.net, anche il West Ham si è inserito nella corsa al 27enne attaccante franco-guineano dello Stoccarda. In Premier League c’è pure il Manchester United tra le pretendenti. Dopo gli oltre 70 milioni di euro spesi per Rasmus Hojlund, i Red Devils vogliono investire su un altro attaccante già a gennaio. In agguato anche il Newcastle United, altra squadra che non ha problemi a spendere i 17,5 milioni della clausola di risoluzione presente nel contratto.

Se il West Ham preoccupa meno il Milan, invece le altre due società inglesi sono minacce più pericolose. E altre ne possono emergere, perché il prezzo di Guirassy è davvero invitante. Finora 18 gol in 15 partite, un bottino che inevitabilmente ha attirato l’attenzione. Vedremo chi avrà la meglio nella corsa al 27enne nato in Francia, ad Arles, e che poi ha scelto la nazionale guineana. Aveva giocato anche alcune rappresentative giovanili francesi prima di optare per la Guinea.