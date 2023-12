Sorteggio Europa League streaming e diretta tv: dove vederlo oggi 18 dicembre

Oggi il sorteggio dei sedicesimi di Europa League con il Milan protagonista. Ecco dove vederlo in tv e in streaming dalle ore 13

Giornata di sorteggi per le Coppe europee. Oggi, lunedì 18 dicembre, conosceremo gli accoppiamenti degli ottavi di Champions League e dei sedicesimi di Europa e Conference League.

Dopo il terzo posto nel Girone G di Champions alle spalle di Borussia Dortmund e PSG, il cammino europeo del Milan riprenderà dall’Europa League, competizione disputata l’ultima volta nell’edizione 2020-21, quando il cammino dei rossoneri si è interrotto negli ottavi di finale contro il Manchester United.

Alla stregua delle altre terze classificate nei gruppi di Champions, il Milan affronterà una seconda dei gironi di Europa League. Un unico vincolo nel sorteggio ovvero l’impossibilità di affrontare una compagine della stessa nazione. I rossoneri, pertanto, eviteranno la Roma, seconda nel girone dietro i cechi dello Slavia Praga.

Sporting Lisbona, Olympique Marsiglia, Sparta Praga, Tolosa, Rennes, Qarabag e Friburgo, le possibili avversarie del Milan inserito, a sua volta, nella stessa urna con Galatasaray, Benfica, Braga, Shakthar Donetsk, Lens, Feyenoord e Young Boys.

Europa League, dove vedere il sorteggio dei sedicesimi

Il sorteggio dei sedicesimi di Europa League è in programma, oggi 18 dicembre, alle 13. Per conoscere l’avversaria del Milan occorre sintonizzarsi in diretta tv su Sky Sport 24 e Sky Sport Uno e, in streaming, su Dazn. Quest’ultima, infatti, oltre alla Serie A trasmette anche i match di Europa e Conference League in simulcast proprio con Sky.

Gli abbonati a Sky possono seguire il sorteggio di Europa League in streaming tramite Sky Go, sintonizzandosi sui canali indicati. Gli stessi trasmetteranno anche il sorteggio degli ottavi di Champions alle 12 e dei sedicesimi di Conference, quest’ultimo previsto alle 14.

I sedicesimi di Europa League si disputeranno tra il 15 e il 22 febbraio. Al termine, ci sarà un ulteriore sorteggio, quello che delineerà la composizione degli ottavi, momento del torneo nel quale entreranno in gioco le prime classificate della fase a gruppi ovvero Liverpool, Atalanta, Bayer Leverkusen, Villarreal, Brighton, Rangers Glasgow e Slavia Praga.

Gli ottavi di finale si disputeranno sempre con andata e ritorno previste in una settimana ovvero tra 7 e 14 marzo. Dovesse andare avanti nella competizione, il Milan vedrebbe stravolta la programmazione dei match di campionato seguenti l’Europa League. Con tutta probabilità, infatti, le partite dei rossoneri saranno collocate tra le 18 e le 20.45 di domenica oppure di lunedì sera.