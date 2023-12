Serie A, designazioni arbitrali 18ª giornata: Marinelli dirige Milan-Sassuolo

L’AIA ha diramato le designazioni arbitrali per l’ultima giornata dell’anno solare 2023: il fischietto di Tivoli dirigerà il Milan

È una partita che evoca dei ricordi terribili nella memoria di tutti i tifosi rossoneri. È una gara che si disputa ad 11 mesi esatti di distanza dall’ultimo precedente a San Siro, quando un Milan completamente frastornato fu travolto dalla compagine emiliana, capace di andare a segno per ben 5 volte.

Era il 29 gennaio del 2023, e la partita fra Milan e Sassuolo chiuse un mese davvero nefasto per i colori rossoneri. Oggi, a due giorni di distanza da quella che sarà l’ultima gara dell’anno solare 2023, il clima intorno alla gara sa tanto di ultima spiaggia per il tecnico Stefano Pioli.

In caso di sconfitta, non necessariamente roboante come quella subita quasi un anno fa, molto probabilmente l’allenatore parmigiano verrebbe destituito dal suo incarico. In attesa di capire come andranno le cose, ci si concentra sulle scelte di formazione e, approfittando delle decisioni dell‘AIA, sulle designazioni arbitrali.

La gara di San Siro tra rossoneri e neroverdi verrà diretta da Livio Marinelli della sezione di Tivoli. Gli assistenti saranno Rossi e Ricci mentre il quarto uomo sarà il signor Zufferli. Al VAR il Sig.Meraviglia, AVAR Valeri.

Di seguito le designazioni di tutte le gare della 18esima giornata e i precedenti del fischietto laziale con Milan e Sassuolo.

Serie A, gli arbitri della 18ª giornata: precedenti ok con Marinelli

Fiorentina-Torino (Venerdì 29 ore 18.30) La Penna

Napoli-Monza (Venerdì 29 ore 18.30) Di Bello

Genoa-Inter (Venerdì 29 ore 20.45) Doveri

Lazio-Frosinone (Venerdì 20 ore 20.45) Feliciani

Atalanta-Lecce (Sabato 30 ore 12.30) Manganiello

Cagliari-Empoli (Sabato 30 ore 15) Maresca

Udinese-Bologna (Sabato 30 ore 15) Orsato

Milan-Sassuolo (Sabato 30 ore 18) Marinelli

Verona-Salernitana (Sabato 30 ore 18) Mariani

Juventus-Roma (Sabato 30 ore 20.45) Sozza

Marinelli ha direttto i rossoneri in tre occasioni: 2 vittorie e un pareggio il bilancio del Milan col direttore di gara di Tivoli. Sempre tre le gare in cui l’arbitro ha diretto la formazione emiliana: un pareggio e due sconfitte i precedenti (un ko in Coppa Italia con la Juve).