Calciomercato Milan, arrivo rimandato: a zero in estate

Il Milan sta programmando il calciomercato anche della prossima estate. Il Diavolo vuole farsi trovare pronto per migliorare una rosa in ogni suo reparto

In estate non si assisterà certo ad una nuova rivoluzione. Il Milan è pronto a mettere a segno i giusti colpi per migliorare una rosa che ha cambiato volto al termine della passata stagione.

Il 2024 sarĂ chiaramente l’anno del nuovo bomber. Non si può piĂą rimandare e nelle ultime settimane il nome balzato in cima alla lista dei desideri è sicuramente quello di Guirassy, dello Stoccarda, per il quale serve pagare una clausola rescissoria da 17,5 milioni di euro. Bisogna trovare un accordo con l’attaccante, che piace tanto anche in Premier League, ma il Milan ci sta lavorando per provare a chiudere il prima possibile.

Nel frattempo Moncada sta monitorando il mercato alla ricerca di opportunitĂ , anche a parametro zero. Sono d’altronde diversi i calciatori che piacciono che vedranno scadere i loro contratti il prossimo 30 giugno. Dell’idea concreta di mettere le mani su Miranda ve ne parliamo da diverse settimane. Di fatto c’è un accordo di massima con il terzino, finito nel mirino anche del Barcellona, e in estate può davvero varcare i cancelli di Milanello, firmando un contratto fino al 30 giugno 2028. Con lui anche il compagno al Betis, il centrocampista argentino, classe 1994, Guido Rodriguez. Può essere lui il sostituto di Rade Krunic, ma servirĂ trattare.

Milan, colpo in difesa: è in cima alla lista

Centrale o terzino di sinistra, Lloyd Kelly non è mai sparito dalla lista di Geoffrey Moncada. L’inglese 25enne è senza dubbio il profilo difensivo che più piace alla dirigenza rossonera, che ha dovuto fare i conti con il no del Bournemouth che preferisce perderlo a zero, anziché cederlo a gennaio.

Kelly tornerĂ così di moda dal primo febbraio quando potrĂ firmare con un nuovo club a partire dall’uno luglio. Il suo prillo è davvero quello perfetto e il Milan è intenzionato a provarci seriamente. Non sarĂ facile, soprattutto se dovesse sparire il Decreto Crescita. Kelly piace tantissimo in Premier League (Tottenham e Arsenal su tutte), ma anche in Italia a Juventus e Inter e in Germania al Borussia Dortmund. E’ un’opportunitĂ davvero ghiotta che in molti vogliono cogliere. L’inglese è dunque una pista da seguire attentamente. Moncada non lo ha mai mollato ed è pronto a provarci seriamente