Chi è Filippo Terracciano del Verona: età, ruolo e caratteristiche

Tutto quello che c’è da sapere sull’esterno di fascia della squadra scaligera, nuovo obiettivo del Milan per gennaio

Oggi è uscita, un po’ a sorpresa, la notizia che vuole il Milan molto vicino a Filippo Terracciano del Verona. L’indiscrezione è stata lanciata in mattinata prima da Sportitalia, che ha parlato di un’accelerazione dei rossoneri, che avrebbero superato la concorrenza della Fiorentina.

Poco dopo è arrivata anche la conferma da parte di Matteo Moretto. L’esperto di mercato ha assicurato che l’esterno degli scaligeri rappresenta un’opzione reale e che piace molto alla dirigenza del Diavolo. Filippo Terracciano è un nome a sorpresa, perché nelle ultime settimane si era parlato con insistenza di profili diversi, ma soprattutto in altri ruoli. Le voci sul club alla ricerca di un difensore centrale, ma anche di un attaccante, avevano sviato.

Il classe 2003 è infatti un esterno che con i veneti gioca prettamente da quinto di destra nel 3-5-2 di Marco Baroni, ma che viene spesso spostato anche sull’out mancino. Terracciano ha fatto molto bene nel finale della scorsa stagione e anche nella prima parte di quella in corsa, approfittando anche dei problemi fisici di Davide Faraoni, che gli hanno permesso di giocare con continuità.

Un giocatore polivalente e di prospettiva

Ma andiamo a vedere nel dettaglio le caratteristiche del nuovo obiettivo del Milan, che appare molto vicino perché le parti sono in contatto e gli esperti hanno prefigurato una trattativa avanzata.

Terracciano è nato l’8 febbraio del 2003 e tra una settimana esatta compirà 21 anni. Nonostante sia molto giovane, ha già collezionato ben 40 presenze in Serie A, tutte con il Verona, con il quale ha esordito nella stagione 2021-22. Non ha ancora mai segnato tra i professionisti, ma ha messo a referto ben due assist. Anche suo padre Antonio aveva vestito la maglia dei gialloblù. Il ragazzo ha giocato nelle giovani della Nazionale italiana fino all’Under 20.

Il suo ruolo principale è quello di esterno nel centrocampo a cinque sulla destra, ma viene appunto impiegato su entrambe le fasce. La sua duttilità non è però limitata all’esterno, perché ha giocato anche da difensore centrale, più precisamente braccetto nella difesa a tre. Dispone anche di una notevole struttura fisica perché è alto 1.81. Per questo motivo può adattarsi tranquillamente anche a giocare da difensore centrale, non subendo la stazza dei centravanti. Ultimamente il Verona è passato a quattro e quindi non ci dovrebbero neanche essere problemi per un adattamento al modulo.