Pirlo compra dal Milan: l’attaccante in blucerchiato

Dal Milan alla Sampdoria: Pirlo vuole l’attaccante dei rossoneri subito. L’operazione si può chiudere già nei prossimi giorni

Il Milan è la squadra più attiva sul mercato in questo inizio di gennaio. In entrata la società ha già chiuso due operazioni: il rientro di Gabbia e l’acquisto di Terracciano, ma non è finita. Moncada è sempre alla ricerca di un altro difensore e, in caso di cessione di Krunic, anche di un centrocampista. Intanto però si lavora anche alle uscite: oltre a Romero, c’è un altro giocatore che potrebbe finire in Serie B.

Nelle ultime ore vi abbiamo raccontato del forte interesse del Como per l’argentino, che potrebbe quindi trovare spazio nei prossimi sei mesi alle dipendenze di Cesc Fabregas. Ma c’è un altro ragazzo dei rossoneri che potrebbe fare lo stesso percorso e raggiungere un altro straordinario ex giocatore oggi allenatore: Andrea Pirlo. Stando alle indiscrezioni de Il Secolo XIX, la Sampdoria avrebbe messo nel mirino Marko Lazetic, attualmente in prestito al Fortuna Sittard. Come Gabbia, anche lui potrebbe rientrare alla base dopo soli sei mesi, ma stavolta non per necessità del Milan ma per scelta del club olandese. E il suo futuro, come detto, potrebbe essere in Serie B.

Dal Milan alla Sampdoria: avventura in Serie B

La Sampdoria è alla ricerca di un nuovo attaccante per rendere ancor più competitiva la rosa di Pirlo, ad oggi troppo lontana dalla zona promozione e play-off per il materiale tecnico a disposizione. Il rischio di un mancato ritorno in Serie A è fortissimo e per questo il club sta provando a rinforzare la squadra con ulteriori innesti. Lazetic potrebbe essere uno di questi.

La formula è chiaramente il prestito secco. Il Milan per lui ha investito circa 5 milioni nel gennaio 2022 ma il ragazzo non ha mai dato segnali positivi, se non qualcosa con la squadra Primavera. Dopo il prestito all’Altach della scorsa stagione, in estate è rientrato alla base per poi andare in Olanda, ma anche qui ha deluso le aspettative (con tanto di “caso” per via di una improvvisa fuga). Il Fortuna Sittard lo rimanderà quindi a Milano ma non resterà: ci sarà una nuova cessione, un nuovo prestito. E l’idea della Serie B piace particolarmente al club rossonero, esattamente come nel caso di Romero. Il campionato cadetto italiano è la strada migliore per far crescere i giovani e soprattutto visionarli ancor più da vicino. Oltre alla Sampdoria, sull’attaccante c’è anche il Brescia, ma in questo momento i blucerchiati sono in vantaggio.