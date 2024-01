Roma, ufficiale: è De Rossi il dopo Mourinho

La Roma ha scelto Daniele De Rossi per la propria panchina. Il giovane tecnico prende il posto dell’esonero Jose Mourinho

E’ subito arriva la scelta. La Roma ha già voltato pagina e dopo l’esonero di Jose Mourinho, ufficiale in mattinata, ha annunciato il nuovo allenatore.

Sarà Daniel De Rossi a guidare i giallorossi fino al termine della stagione. Dopo 18 anni da calciatore, l’ex centrocampista torna dunque a varcare i cancelli di Trigoria.

“Siamo felici di poter consegnare la responsabilità tecnica dell’AS Roma a Daniele De Rossi, in quanto riteniamo che la leadership e l’ambizione che lo hanno da sempre contraddistinto possano risultare determinanti nella rincorsa agli obiettivi che la squadra ha davanti a sé fino al termine della stagione”, hanno affermato Dan e Ryan Friedkin, che accolgono così Daniele De Rossi.

Roma: ora De Rossi, in futuro Conte

L’idea della Roma è quella di affidarsi a Daniele De Rossi fino al termine della stagione. L’ex centrocampista sarà dunque un vero e proprio traghettatore.

Salvo clamorosi colpi di scena, in estate, dunque, ci sarà una nuova guida. L’obiettivo numero uno è Antonio Conte e stamani La Repubblica scriveva di contatti frequenti tra i Friedkin e il tecnico, ma il via libera da parte dell’ex Tottenham non è arrivato. Attenzione così anche a Stefano Pioli, qualora dovesse lasciare il Milan, e a Thiago Motta, che tanto bene sta facendo al Milan.