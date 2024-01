Un turco per la difesa del Milan: colpo da 20 milioni

Il Milan ha messo nel mirino un nuovo profilo della difesa per gennaio. Se dovesse sfumare l’affare per Buongiorno, è pronto l’assalto di Furlani al centrale turco.

Il Milan è ancora alla ricerca del secondo profilo di difesa da regalare a Stefano Pioli in questo gennaio. Dopo l’arrivo di Matteo Gabbia dal Villareal, per cui è stato interrotto il prestito in anticipo, Giorgio Furlani sta adesso cercando un altro centrale per rimpolpare la difesa decimata dagli infortuni. Con le assenza di Pierre Kalulu, Fikayo Tomori e Malick Thiaw è d’obbligo per il club rossonero fornirsi di almeno un altro difensore.

I nomi monitorati al momento sono davvero tanti, ma uno in particolare stuzzica i desideri della dirigenza rossonera. Si tratta di Alessandro Buongiorno, centrale di difesa del Torino per cui Urbano Cairo sta facendo grande resistenza. Il Milan ci ha provato e ci proverà ancora per sbloccare la trattativa. Sono le alte richieste dei granata a fare da ostacolo alle intenzioni del Diavolo. Cairo chiede ben 40 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello della difesa.

Il Milan sta studiando la giusta strategia, avendo già provato a proporre Lorenzo Colombo come contropartita per far abbassare il costo del cartellino di Buongiorno. Niente di semplice, dato che al momento il Torino mantiene una certa freddezza. Per questo, Furlani sta adesso sondando altre piste di mercato, per non rischiare di restare bloccato nell’affare per il difensore granata. Secondo calciomercato.it, è venuto fuori un nuovo nome molto interessante.

Milan, colpaccio dal Galatasaray: c’è concorrenza

Il Milan oltre a Buongiorno sta studiando le piste che conducono a Brassier del Brest e Nianzou del Siviglia. Per il primo non c’è una trattativa concreta, con anche il Napoli a fare la corte al difensore francese. Per il secondo, è dato in uscita dal Siviglia ma non è un profilo che convince pienamente i rossoneri. Nelle ultime ore, secondo calciomercato.it, è venuto fuori un nuovo nome per la difesa del Milan. Si tratta di Abdulkerim Bardakci.

Classe 1994, Bardakci è un profilo di grande esperienza che milita nel Galatasaray ed è anche nel giro della Nazionale turca. Il Milan lo sta tenendo d’occhio, ma non è l’unico club dato anche il Bayern Monaco è sulle sue tracce. Ma non sono i bavaresi il primo ostacolo, quanto l’alta valutazione che ne fa il Galatasaray del difensore turco. Il club di Istanbul chiede una cifra tra i 15 e 20 milioni di euro per lasciar partire uno dei titolari della sua retroguardia.

Una pretesa economica che secondo calciomercato.it potrebbe smorzare sul nascere la trattativa.