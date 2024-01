Accordo raggiunto: Bartesaghi via in prestito

Il Milan ha raggiunto l’accordo totale per la cessione del suo giovane talento. Ne parla Matteo Moretto che rivela tutti i dettagli dell’operazione.

Il Milan sta pensando a rinforzarsi in questo mercato di gennaio ma anche a fare spazio. Se è vero che questi ultimi giorni di gennaio serviranno per l’assalto definitivo al nuovo difensore, il club rossonero ha contemporaneamente sfoltito la sua rosa. Hanno lasciato e lasceranno Milanello dei profili essenzialmente giovani, e che hanno bisogno di maggiore continuità e spazio per crescere al meglio.

Il caso eclatante è rappresentato dalla partenza di Luka Romero, il fantasista argentino giovanissimo che ha lasciato il Milan nella giornata di lunedì per unirsi all’Almeria, in Liga spagnola. Accontentate le richieste del 19enne, che aveva come preferenza proprio quella di tornare a giocare in Spagna, dove ha già vestito la maglia del Maiorca. Il pressing del Como in Serie B e del Boca Juniors in Argentina non ha sortito l’effetto sperato. Per lui esperienza di sei mesi in prestito secco all’Almeria.

Nella giornata di oggi, il Milan ha chiuso per un’altra cessione di un suo giovanissimo. Al contrario di Romero, questo continuerà a giocare in Italia e in Serie A.

Milan, alla corte di Di Francesco

Come informa Matteo Moretto, anche Davide Bartesaghi lascerà il Milan nelle prossime ore. Il giovani e promettente terzino sinistro si unirà al Frosinone di Eusebio Di Francesco, allenatore che sta dimostrando di saperci fare e anche molto bene con i giovani. Come per Romero, la formula di trasferimento di Bartesaghi è quella del prestito secco. A fine stagione farà dunque rientro a Milanello, a meno che non si vogliano ridiscutere gli accordi.

Per il classe 2005 si prospetta sicuramente un’esperienza avvincente e che può farlo maturare davvero tanto. Sin qui, con la maglia del Milan in stagione ha timbrato 7 presenze tra Champions League, Coppa Italia e Serie A. Il Diavolo crede tanto nelle sue capacità ma non vuole tenerlo a scaldare la panchina in questi restanti sei mesi. Con i ciociari potrà avere la grande occasione di mettersi in mostra.

Pioli lo ha convocato dalla Primavera di Ignazio Abate in questa stagione, e Davide Bartesaghi ha trovato il suo posto fisso tra i grandi ma non in campo. Adesso è pronto al salto, con la speranza di tornare presto a Milanello per una maglia pesante.