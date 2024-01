Il West Ham lo soffia al Milan: offerta a sorpresa per l’attaccante

Concorrenza del West Ham per uno degli obiettivi dichiarati del Milan. Ora i rossoneri rischiano di essere sorpassati dai rivali.

Il Milan guarda al mercato internazionale, ma non soltanto per completare la rosa in questa stagione. La priorità in questi giorni è il reperire un difensore centrale, obiettivo dichiarato per gennaio. Ma i dirigenti hanno lo sguardo ancora più in profondità, verso la sessione che si aprirà a luglio prossimo.

Gli obiettivi per l’estate ovviamente cambieranno, anche in base alle esigenze e alle richieste di chi allenerà il Milan dalla stagione 2024-2025. Ma una cosa sembra certa: una delle priorità assolute sarà la ricerca di un nuovo centravanti. Nonostante Olivier Giroud sia ancora sulla cresta dell’onda e Luka Jovic si stia mostrando più utile del previsto, urge un numero 9 di prospettiva.

L’identikit della punta che il Milan vorrebbe inserire in rosa, in vista del prossimo futuro, è già scritto: giovane, con senso del gol e capacità di fare reparto da solo. Un vice-Giroud ma con un’età anagrafica ben diversa, visti i 37 anni già compiuti dal campione francese.

L’attaccante piace in Premier: il West Ham sfida il Milan

Uno degli attaccanti che risponde maggiormente a queste caratteristiche è senza dubbio Jhon Duran. Ovvero il talentuoso e giovane calciatore colombiano classe 2003. Attualmente milita nell’Aston Villa, per quella che è la sua prima vera esperienza nel calcio che conta in carriera.

Preso un anno fa, a gennaio 2023, dal Chicago Fire, il colombiano è considerato da tutti un futuro ‘crack’, tanto che la nazionale maggiore sudamericana lo ha già convocato più volte, con 8 presenze ufficiali a suo carico. Duran piace al Milan perché unisce fisicità e potenza alla tecnica di base, ricordando nelle qualità il suo connazionale Duvan Zapata.

Peccato che il tabloid The Guardian abbia svelato l’interesse di una rivale: il West Ham United vorrebbe puntare forte su Jhon Duran e strapparlo alla concorrenza milanista. Addirittura gli Hammers avrebbero presentato una prima offerta concreta per ottenere immediatamente il cartellino di Duran, rispedita però al mittente dall’Aston Villa. Dunque la squadra di David Moyes fa sul serio e vuole riprovarci prossimamente.

Una bella gatta da pelare per il Milan, che tiene in forte considerazione il profilo di Duran, ma allo stesso tempo sa molto bene di dover fronteggiare diverse rivali internazionali. Al momento il colombiano con la maglia dell’Aston Villa ha disputato 23 gare ufficiali, tra campionato e coppa, togliendosi la soddisfazione di segnare già 4 reti.