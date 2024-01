Proposto al Milan, firma con il Lione: ufficialità a breve

Il Lione ha raggiunto l’accordo con questo calciatore, che per qualche giorno sembrava essere molto vicino al passaggio al Milan.

Tanti i nomi accostati al Milan nelle ultime settimane di calciomercato. La squadra di Stefano Pioli ha bisogno ancora di qualche rinforzo, non paga del ritorno di Matteo Gabbia in difesa e dell’innesto di Filippo Terracciano sulla fascia. Nel mirino c’è sempre un difensore centrale di buona qualità e personalità.

Non solo uno stopper. Il Milan ha anche sondato il terreno per migliorare il centrocampo, orfano nell’ultimo mese di Ismael Bennacer, volato in Coppa d’Africa (anche se già di rientro) e di Tommaso Pobega infortunato ed operatosi al tendine del retto femorale sinistro, senza contare l’addio di Rade Krunic in direzione Fernabahce.

Fino a qualche giorno fa al Milan era stato accostato un centrocampista d’esperienza, decisamente oltre i 30 anni di età, forse non proprio in linea con gli standard di investimento tecnico proposto da RedBird. Ma comunque un mediano da non sottovalutare, per palmarès europeo e soprattutto per la grande intelligenza tattica.

Accordo raggiunto: resta in Ligue 1

Al Milan è stato accostato e proposto il nome di Nemanja Matic. Occasione improvvisa del mercato di gennaio, visto che il centrocampista 35enne ha deciso di lasciare il Rennes, nonostante sia stato ingaggiato dai francesi solo pochi mesi fa. Una rottura per motivi personali che ha fatto diventare Matic una possibilità per molti club.

Qualche intermediario internazionale ha fatto il nome di Matic al Milan, sapendo dell’esigenza per Pioli di rimpiazzare alcuni calciatori indisponibili attualmente. Un’idea, quella di ottenere il cartellino di Matic low-cost, che ha stuzzicato forse i rossoneri. Ma alla fine la carriera del serbo si svilupperà altrove.

I media francesi da qualche ora hanno la certezza dell’accordo tra Matic e l’Olympique Lione. La squadra di Ligue 1 ha deciso di puntare forte sul centrocampista classe ’88 e di consegnargli le chiavi della linea mediana. Come riportato anche da Fabrizio Romano, il Lione ha già prenotato le visite mediche di Matic che ad ore sarà nella città del Rodano e comincerà una nuova avventura professionale.

Pronto un contratto di due anni e mezzo per Matic, che sarebbe tornato volentieri in Serie A dopo l’esperienza alla Roma, ma alla fine le uniche due opzioni concrete sono state il Besiktas in Turchia ed il Lione stesso. Predilezione totale per l’ex squadra di Fabio Grosso, che ha come obiettivo la salvezza. Il Milan nel frattempo ha smentito investimenti pesanti a centrocampo in questo mese, fidandosi del rientro di Bennacer, della duttilità di Terracciano e anche della crescita di alcuni giovani, come Kevin Zeroli.