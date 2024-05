Ibrahimovic innamorato del Milan: “Può fare quello che vuole”

Le parole di Sven Goran Eriksson su Zlatan Ibrahimović, diventato dirigente del Milan dopo la splendida carriera da giocatore

Sven-Göran Eriksson ospite a TvPlay è stato chiamato a rispondere su vari argomenti. Lo svedese così si è soffermato a parlare anche del connazionale Zlatan Ibrahimovic e del suo nuovo ruolo da dirigente: “Lui ama Milano come città e il Milan come club – afferma l’ex Lazio -. Potrebbe fare quello che vuole nella vita con il successo che ha avuto come calciatore, lui è senza dubbio il più grande calciatore svedese di tutti i tempi”.

Era l’11 dicembre quando il Milan rendeva noto l’impegno da dirigente dello svedese: “RedBird Capital Partners – si leggeva – ha annunciato oggi la nomina di Zlatan Ibrahimović come Partner Operativo per il suo portafoglio di investimenti nei settori Sport, Media e Intrattenimento. In questa veste, ricoprirà anche il ruolo di Senior Advisor della Proprietà e del Senior Management di AC Milan”.

Sono passati, dunque, più di cinque mesi dal suo nuovo incarico. E’ certamente un po’ prematuro tracciare i primi bilanci, lo si farà soprattutto dopo questa estate.

Speranza Ibra

Presto capiremo effettivamente se il parere di Ibra conterà per davvero e se avrà voce in capitolo nelle scelte importanti, a partire da quella dell’allenatore. Non è un segreto d’altronde che il profilo di Paulo Fonseca sia spinto da Geoffrey Moncada, con lo svedese che preferirebbe puntare su Mark van Bommel.

Ma nei mesi scorsi si sono rincorse le voci che volevano Ibra in trattativa con Antonio Conte. Oggi questi rumors sono davvero lontani, ma i tifosi continuano a sperarci e a credere nell’italiano.

E’ l’ex attaccante, che ha permesso al Milan di conquistare l’ultimo Scudetto, attraverso i gol e soprattutto con il suo carisma, è l’ex attaccante la figura di cui più si fidano i sostenitori del Diavolo. E’ in lui che ripongono tutte le speranze: nella sua voglia di vincere, nel suo desiderio di essere il migliore. Ibra non potrà certo accontentarsi e non lo farà nemmeno nella scelta del mister. Almeno questo è il desiderio del tifoso.

Ma ben presto sapremo la verità. Sapremo, anche chi sarà l’attaccante che prenderà il posto di Olivier Giroud. Tutto porta a pensare che possa essere Joshua Zirkzee, che ha trascinato il Bologna in Champions League. Un profilo, che certamente ha avuto il sì dello svedese. L’olandese, d’altronde, in determinate caratteristiche e movenze ricorda proprio Zlatan.