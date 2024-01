Kean all’Atletico Madrid, salta tutto! Gli spagnoli lo rispediscono alla Juve

Clamoroso: salta il trasferimento. Tutto già fatto ma l’attaccante non giocherà per la squadra spagnola nei prossimi mesi.

Incredibile ma vero, nel mercato accadono anche sorprese di questo genere. Trattative già definite che saltano all’improvviso, anche quando il calciatore in questione si è già recato per visite mediche e firme nella nuova città di destinazione.

È ciò che è accaduto alla Juventus ed all’Atletico Madrid, nell’affare che avrebbe portato Moise Kean in Spagna. Il giovane attaccante italiano, considerato una riserva in bianconero, aveva accettato il trasferimento a gennaio per cercare di ottenere spazio e visibilità in vista di Euro 2024.

Kean si era presentato domenica sera allo stadio Wanda Metropolitano, in tribuna ad assistere al match tra Atletico e Valencia. Una prima uscita quasi ufficiale per l’attaccante, come nuovo colpo di mercato dei ‘colchoneros’. Invece, come comunicato dai due club, la trattativa si è arenata proprio sul più bello.

L’Atletico non convinto dalle condizioni fisiche di Kean

Il motivo dello stop improvviso, quando sembrava ormai tutto definito, riguarda le condizioni fisiche di Moise Kean. L’Atletico Madrid, che puntava forte sull’attaccante italiano, non è rimasta soddisfatta del suo stato muscolare. Colpa di una tibia ancora dolorante e delle varie settimane di stop.

Lo staff medico della Juventus ha spiegato a quello dell’Atletico che sarebbero servite alcune settimane di riatletizzazione per Kean prima di considerarlo recuperato, proprio per via dell’inattività degli ultimi tempi. Gli spagnoli non sono rimasti convinti dalla situazione e hanno deciso di interrompere la trattativa e bloccare il trasferimento, in prestito con diritto di riscatto.

Kean torna mestamente a Torino, anche se da casa Juve fanno sapere come si stia cercando una soluzione alternativa per mandare l’ex Psg a giocare in questi mesi. Va ricordato che anche il Milan era stato accostato al cartellino di Kean, quando i rossoneri sembravano alla ricerca di un vice-Giroud già nel mercato di gennaio.