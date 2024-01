Decisione a sorpresa: il Milan non lo cede più

Nessuna cessione in prestito: il club rossonero lo trattiene fino al termine della stagione, ma c’è un motivo preciso

Saranno ore molto movimentate quelle che seguiranno, perché il mercato sta per chiudersi ufficialmente e ci sono da portare a termini gli ultimi affari. Anche il Milan è attivo e in questo momento si sta concentrando sulle uscite.

Il club rossonero è impegnato infatti soprattutto nell’operazione di sfoltimento della rosa, mandando in prestito quegli elementi che ad oggi non stanno trovando spazio e che avrebbero bisogno di andare a giocare con più continuità. Tra questi però non ci sarà, come sembrava nelle ultime ore, Davide Bartesaghi. Il terzino sinistro classe 2005 rimarrà infatti un giocatore del Milan fono al termine della stagione.

Un tentativo lo avevano gli svizzeri del Losanna nei giorni scorsi, ma alla fine il Diavolo ha preso la sua decisione. Bartesaghi rimarrà a Milanello agli ordini di mister Pioli, che potrà quindi contare ancora su di lui, anche se nell’ultimo periodo il ragazzo era caduto un po’ in basso nelle gerarchie, superato anche dallo spagnolo Alex Jimenez. A riferire la notizia è stato Matteo Moretto, che ha spiegato il motivo della permanenza il rossonero del 18enne, ovvero una questione di liste.

Permanenze e cessioni, le scelte dei rossoneri

Ci sono infatti precise regole sulle liste, sia per il campionato che per la UEFA, e Bartesaghi rimane fondamentale in quanto giovane cresciuto nelle giovanili. Ci aveva provato anche il Frosinone, che ha poi virato su Emanuele Valeri della Cremonese.

Sempre stando a quanto riportato da Moretto sul proprio account Twitter, chi invece lascerà il Diavolo è Marco Pellegrino. Il difensore argentino andrà a giocare in prestito alla Salernitana e sarà un rinforzo per il reparto arretrato dei campani insieme all’esperto Jerome Boateng. Il Milan ha deciso una soluzione italiana, nonostante il classe 2002 avesse anche proposto dall’estero. Si era parlato, in particolare, degli argentini del Real Racing Club e degli inglesi del Watford.

Pioli perde quindi un altro centrale difensivo, che però ha bisogno di accumulare minutaggio per la sua crescita, e spera nell’arrivo di un nuovo elemento. Alla fine il club di via Aldo Rossi ha quindi deciso di lasciar partire a titolo temporaneo l’ex Platense, mentre Bartesaghi rimarrà per via delle liste e non andrà a fare esperienze altrove, a differenza di come si era parlato negli ultimi giorni.