Milan, doppio colpo per l’estate: si sfiorano i 100 milioni

Il Milan è pronto ad un doppio colpo in estate. Due investimenti importanti per migliorare la rosa: ecco le intenzioni di Moncada e Furlani

Chiuso il mercato invernale, in casa Milan si è tornati a pensare con forza all’estate quando si tornerà a fare sul serio. Gli investimenti arriveranno per migliorare una rosa che ha bisogno di almeno un paio di colpi per crescere ancora di più.

Il Corriere dello Sport, in edicola stamani, così, conferma i nomi fatti in questi giorni: il primo obiettivo è chiaramente quello di mettere le mani su un nuovo attaccante e e il profilo in cima alla lista è quello di Joshua Zirkzee. Il centravanti del Bologna ha stupito tutti a San Siro, convincendo gli ultimi scettici rimasti. Servono almeno 40 milioni di euro, ma il prezzo potrebbe anche alzarsi: è almeno questa la volontà dei felsinei, che in estate vogliono scatenare una vera e propria asta. Il Diavolo dovrà vedersela soprattutto con i club inglesi, con il Manchester United in prima fila. Il Milan per abbassare il prezzo può giocarsi la carta Alexis Saelemaekers, che ha una valutazione sui 10 milioni di euro.

Si guarda comunque ad altri profili, che costano più o meno lo stesso, sui 50 milioni di euro. Stiamo parlando di Gimenez e Sesko, in forza rispettivamente a Feyenoord e Lipsia. In lista viene inserito anche Broja, ma l’ultimo periodo per l’attaccante albanese del Chelsea non è stato per nulla facile e la sua valutazione appare al momento esagerata.

Milan, non solo il bomber: ecco il secondo colpo

Ieri Stefano Pioli ha di fatto tracciato l’identikit del nuovo difensore, lasciando capire che l’obiettivo numero uno fosse Alessandro Buongiorno.

Siamo certi che il Milan ci riproverà anche in estate, sapendo però che la concorrenza è destinata ad aumentare, con la Juventus, pronta a farsi sotto. Anche Urbano Cairo è intenzionato a scatenare un’asta per il suo gioiello. Il prezzo di partenza potrebbe essere addirittura di 50 milioni di euro. Su Buongiorno si registra anche l’interesse da parte del Napoli e del Bayern Monaco, pronto a tornare a pescare in Italia per rafforzare il reparto arretrato. Ma Buongiorno, nei giorni scorsi, ha manifestato la propria preferenza per i colori rossoneri. Non è da escludere comunque che il Diavolo torni a guardare all’estero se la pista per l’italiano dovesse diventare poco percorribile.